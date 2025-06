G7 lança plano para ampliar uso de IA e mira inclusão de países em desenvolvimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O G7 anunciou, nesta terça-feira (17) uma série de medidas para ampliar o uso de inteligência artificial (IA) entre governos e empresas, com foco em segurança, inclusão e eficiência energética.

Em comunicado conjunto, os líderes do grupo afirmaram que a IA pode "impulsionar a prosperidade, beneficiar as sociedades e enfrentar desafios globais urgentes", mas reconheceram os riscos relacionados à tecnologia, como impactos no mercado de trabalho e pressão sobre sistemas de energia.

Entre as iniciativas, o G7 destaca um esforço para integrar IA à administração pública. Sob a liderança do Canadá, que preside o grupo este ano, será criado o G7 GovAI Grand Challenge, com eventos batizados de "laboratórios de soluções rápidas" para enfrentar barreiras à adoção de IA por governos. O grupo também pretende formar uma rede chamada G7 AI Network (GAIN), voltada ao desenvolvimento de projetos colaborativos e à criação de um catálogo de ferramentas de código aberto.

GUIA PRÁTICO

No setor privado, o G7 anunciou a criação de um guia prático para que pequenas e médias empresas incorporem IA a seus modelos de negócios. O grupo diz que a iniciativa busca garantir "respeito à privacidade e aos direitos de propriedade intelectual", ao mesmo tempo em que reforça a competitividade e produtividade das empresas. Também está previsto um plano para promover a educação em ciência, tecnologia e matemática (STEM), com ênfase na inclusão de mulheres e grupos marginalizados.

Os líderes reconhecem que o crescimento da IA aumenta a demanda por energia e pode agravar riscos à segurança energética. Em resposta, o G7 promete incentivar a adoção de soluções tecnológicas que otimizem o consumo energético de data centers e modelos de IA, além de apoiar pesquisas que usem IA para melhorar a eficiência dos sistemas energéticos.

O comunicado também aborda a exclusão digital de países emergentes e em desenvolvimento, que, segundo o G7, enfrentam "riscos de disrupção e exclusão da revolução tecnológica atual". Como resposta, o grupo promete ampliar parcerias para levar infraestrutura, capacitação e acesso à IA a esses países por meio de ações multilaterais.

O G7 é composto por Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.