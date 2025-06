Trump critica Irã por não ter fechado acordo nuclear, horas depois de ataque de Israel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o Irã por ainda não ter fechado um acordo sobre seu programa nuclear, horas depois de Israel atacar Teerã.

"Dei ao Irã uma chance após a outra para fechar um acordo", escreveu Trump nesta sexta-feira (13) em sua rede social, a Truth Social.

"Eu disse a eles, com a maior veemência, para 'simplesmente irem em frente', mas não importa o quanto tentassem, não importa o quão perto chegassem (de um acordo), eles simplesmente não conseguiram", acrescentou.

Na postagem, Trump também sinalizou que mais ataques ao Irã foram "planejados" e que serão ainda "mais brutais". "Já houve mortes demais e grande destruição, mas ainda há tempo de fazer essa matança...chegar ao fim", afirmou.

Trump pediu ainda que o Irã feche um acordo "antes que não sobre nada e salve o que antes era conhecido como Império Iraniano".

Irã diz que os Estados Unidos são responsáveis por permitir ataque de Israel



O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse, em comunicado que o ataque do Irã ao país, iniciado nesta sexta-feira, 13, não teria ocorrido sem a "coordenação e autorização" do governo dos Estados Unidos.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o país não tem envolvimento na ofensiva e alertou o Irã para não atacar alvos americanos.

A nota do Ministério das Relações Exteriores iraniano afirma também que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve responder à "flagrante agressão" de Israel e à "violação da paz e segurança internacionais". Fonte: Dow Jones Newswires.