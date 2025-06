AIEA confirma que unidade de enriquecimento de urânio em Natanz, no Irã, foi atingida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Agência Internacional de Energia Atômica está em contato com autoridades iranianas para obter detalhes sobre níveis de radiação no local

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou que a unidade de enriquecimento de urânio em Natanz, no Irã, foi atingida durante o ataque aéreo lançado por Israel nesta sexta-feira.

Em um comunicado divulgado no X, o chefe da AIEA, Mariano Grossi disse que a agência está "monitorando de perto a profundamente preocupante situação no Irã".

"A Agência está em contato com autoridades iranianas sobre níveis de radiação. Também estamos em contato com nossos inspetores no país", afirmou Grossi.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a ofensiva teve como alvo a infraestrutura nuclear e militar do Irã.

Arábia Saudita condena ataque de Israel contra o Irã



O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condenou os ataques lançados por Israel contra o Irã nesta sexta-feira, 13, apesar das históricas tensões do reino saudita com a República Islâmica.

"O Reino da Arábia Saudita expressa sua forte condenação pelas flagrantes agressões de Israel contra a fraternal República Islâmica do Irã", diz a nota do governo saudita, que ainda classifica a ofensiva como uma "clara violação das leis e normas internacionais".

O bombardeio também recebeu críticas do presidente do Líbano, Joseph Aoun, que disse, em nota, que o ataque "não apenas alvejou a população iraniana, mas também todos os esforços internacionais pela manutenção da estabilidade no Oriente Médio".

Já o governo de Omã responsabilizou Israel pela escalada da violência na região e pediu uma "firme posição" da comunidade internacional para interromper as agressões contra o Irã. Uma nova rodada de negociações entre representantes dos Estados Unidos e do Irã estava marcada para domingo em Muscat, capital de Omã.

Em reação ao ataque de Israel, a Jordânia e o Iraque fecharam os respectivos espaços aéreos nesta sexta.



