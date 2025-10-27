fechar
Meu Pet | Notícia

Causa animal recebe Voto de Aplauso inédito da Câmara de Caruaru

José Pedro da Silva Neto e Charllys Silva Teixeira foram homenageados pelo trabalho em prol do incentivo à adoção de animais

Por Lara Calábria Publicado em 27/10/2025 às 14:49 | Atualizado em 27/10/2025 às 14:52
O vereador Anderson Correia, junto com José Pedro da Silva Neto e Charllys Silva Teixeira, na Câmara
O vereador Anderson Correia, junto com José Pedro da Silva Neto e Charllys Silva Teixeira, na Câmara - Rafael Aroeira

A Câmara de Vereadores de Caruaru concedeu, de forma inédita, um Voto de Aplauso ao jornalista José Pedro da Silva Neto e ao coordenador de marketing Charllys Silva Teixeira, na última quinta, pelo trabalho de conscientização sobre adoção e cuidado com animais abandonados, realizado por meio das histórias das cadelas Mel e Cacau.

A homenagem foi uma iniciativa do vereador Anderson Correia, reconhecido pela atuação em defesa da causa animal em Caruaru e região.

Durante o discurso de agradecimento, José Pedro relembrou o início da trajetória, em fevereiro de 2022, durante uma feira de adoção promovida pelo próprio vereador Anderson Correia, onde conheceu Mel, uma filhote assustada e abandonada. “Foi ela quem nos encontrou”, contou. A partir dali, nasceu a ideia de conscientizar as pessoas e incentivar a adoção responsável.

Anos depois, Charllys resgatou Cacau, também encontrada nas ruas. O caso dela representa uma das maiores preocupações da causa animal: o número crescente de fêmeas abandonadas, expostas à reprodução desenfreada e à vulnerabilidade. Desde então, eles passaram a compartilhar nas redes sociais histórias de resgate, adoção e empatia, mostrando que a adoção transforma não só a vida do animal, mas também a de quem adota.

Conheça o Instagram onde José Pedro e Charllys compartilham as histórias após a adoção:


“Mel e Cacau são símbolo de resistência. Elas representam os milhares de animais invisíveis que nascem nas ruas, são abandonados ou maltratados. Este voto de aplauso não é apenas para nós, mas para todos que lutam por eles”, afirmou Charllys.

O reconhecimento marca um momento simbólico para a causa animal em Caruaru e reforça a importância de ações que inspiram respeito, empatia e amor pelos animais.

