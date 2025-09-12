Colégio Studio Class reforça a importância da escola na formação da criança
Instituição de Jaboatão dos Guararapes alia educação infantil, ensino fundamental e práticas alimentares saudáveis na construção do futuro
Clique aqui e escute a matéria
A formação de uma criança vai muito além do conteúdo escolar. É na educação infantil que se lançam as bases para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e até mesmo para a construção de hábitos que acompanharão toda a vida adulta.
No Colégio Studio Class, localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, essa missão é levada a sério. A instituição alia uma pedagogia humanizada ao cuidado com a alimentação saudável, entendendo que ambos são pilares essenciais para o crescimento integral das crianças.
A diretora Juliana Barretto ressalta que o trabalho realizado na escola vai além da simples transmissão de conhecimento:
“A educação infantil desempenha um papel crucial na formação integral do ser humano. É nesse período que as crianças começam a desenvolver suas habilidades sociais, emocionais e cognitivas. Através de experiências lúdicas e interativas, elas aprendem a se relacionar com os outros, a expressar suas emoções e a explorar o mundo ao seu redor.”
Segundo ela, cada atividade é cuidadosamente planejada para despertar a curiosidade natural das crianças e estimular valores que contribuem para a formação de cidadãos conscientes:
“Na educação infantil, não transmitimos apenas conteúdos, mas cultivamos valores como respeito, empatia e curiosidade. Cada interação é uma oportunidade para que as crianças construam sua identidade e desenvolvam a confiança necessária para enfrentar os desafios da vida.”
Esse compromisso inspirou a expansão do colégio para o Ensino Fundamental I, garantindo continuidade no acompanhamento pedagógico:
“Percebemos a alegria das crianças em fazer parte da nossa escola e isso nos motivou a ampliar nossa atuação. Expandir para o ensino fundamental reforça nosso compromisso em oferecer uma educação de qualidade em todas as fases do desenvolvimento. Investir desde cedo é preparar um futuro mais consciente, em que cada criança possa se tornar um cidadão ativo e responsável. Essa é uma missão que abraçamos com dedicação e carinho.”
Além do cuidado pedagógico, o Studio Class entende que a educação alimentar é parte fundamental do processo de formação. A nutricionista da instituição Nathallya Costa explica:
“A alimentação saudável é essencial na fase de berçário e educação infantil, período em que as crianças estão em pleno desenvolvimento físico e cognitivo. Ao priorizar ingredientes frescos e evitar alimentos processados, garantimos não apenas bem-estar imediato, mas também a construção de hábitos saudáveis que podem durar por toda a vida.”
Com mais de 12 anos de experiência em Berçário, Educação Infantil e Fundamental I, o Colégio Studio Class se consolida como referência em formação integral em Jaboatão dos Guararapes, unindo aprendizado, saúde e cidadania.
Além do ensino de qualidade, o Colégio Studio Class se destaca pela estrutura diferenciada. Na Educação Infantil, as turmas têm no máximo 12 alunos, e no Fundamental I, 15 por sala, garantindo acompanhamento próximo e personalizado.
No berçário, há uma cuidadora para cada três bebês, assegurando atenção individualizada. Já nas salas de aula, cada turma conta com uma professora, um auxiliar fixo e um auxiliar volante, proporcionando suporte contínuo às crianças.
A Arte de Educar
Com esse lema, a escola reafirma seu compromisso de unir tradição e inovação na educação, sempre priorizando o desenvolvimento completo das crianças.
JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo
Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.
Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira: