É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O arcebispo dom Fernando Saburido ao tomar café da manhã na Casa do Pão, um projeto seu, teve a surpresa de ver que o local ganhou o seu nome

Café quentinho, alimentação bem-preparada. A oferta é sempre bem-vinda, especialmente quando não se tem casa ou família. Missão que a Casa do Pão assume há três anos na Arquidiocese de Olinda e Recife e que, essa semana, trouxe novidades. O arcebispo dom Fernando Saburido, idealizador deste projeto, foi tomar café da manhã no local e teve uma surpresa: o local ganhou o seu nome. Emocionado disse:que se sentia honrado e também feliz em saber que a Casa do Pão estava cumprindo o seu papel de levar alimento, assistência e cidadania aos pobres.



No Palácio do Governo

O Projeto Aria Social, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, convida o público a participar do Concerto de Natal 2025, nos dias 5 e 6 de dezembro, às 19h30. O espetáculo será realizado na praça em frente ao Palácio do Campo das Princesas e terá entrada gratuita. Serão 55 vozes no coro de bailarinos-cantores, 40 crianças no coral infantil, 10 bailarinos clássicos e orquestra com 38 músicos



Aniversário da FEP

"121 anos construindo a nova era com Jesus e Kardec". Este é o tema central da programação de aniversário da Federação Espírita Pernambucana (FEP), que será celebrado no período de 06 a 08 de dezembro, com palestras, apresentações artísticas, dentre uma série de outras atividades. Tendo como missão oferecer a mensagem consoladora e orientadora do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita, por meio do estudo, da prática e da difusão, a Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP, foi fundada em 08 de dezembro de 1904.



Acampamento

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza, de 20 a 23 de novembro de 2025, o Acampamento para Músicos, com o tema “Anuncia-me” (Jr 1, 4-19). A entrada é livre e gratuita. Na programação, haverá oito shows católicos, entre eles Sacrare, Ultimatum, Celina Borges e Colo de Deus.



Disse Jesus

“Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do homem. Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas.” Lucas 6:20-23



Puritanos e Democracia

Com argumentos bem fundamentados, o livro “Sem puritanos, sem Democracia” do prof. Fabio José Barbosa Correia, membro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras (APEL), narra os eventos históricos que culminaram na expansão de novo regime, do ambiente eclesiástico para as esferas governamentais da sociedade. De modo perspicaz e envolvente, o autor mostra como os princípios e valores defendidos pelos puritanos influenciaram na estruturação da democracia que temos hoje. O livro foi lançado dia 18 deste mês, com medição do prof. José Afonso Chaves e faz parte do programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da UNICAP.



Brilhou Ele Vem

A iluminação de Natal do Santuário do Pai das Misericórdias – “Brilhou! Ele vem, preparemos o nosso coração!”, na Canção Nova,- Cachoeira Paulista (SP), será hoje (23), após a missa das 18h, presidida pelo padre Bruno Costa. A decoração natalina conta com três mil metros de cordões luminosos e 30 mil lâmpadas de LED. Na fachada do Santuário, destacam-se dois anjos de 7 metros de altura e doze silhuetas de harpa 3,5 metros. Já na rotatória próxima ao templo, uma árvore de bolas com 7,5 metros de altura complementa o cenário.



Brilhou Ele Vem 2

O presépio em tamanho real, composto por 16 peças em resina do artista plástico pernambucano Genésio Gomes Barbosa e instalado de forma permanente ao lado da passarela que dá acesso ao Santuário, ganhará dois anjos de três metros de altura, oito silhuetas de harpas de 3,5 metros e duas árvores de Natal de 2,5 metros de altura.



DIJ 85 anos

O Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da Federação Espírita-PE completa 85 anos de atividades. Para celebrar a data, hoje (23), haverá palestra solene no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "85 anos do Departamento de Infância e Juventude: a flor que germina" será apresentado por Miriam Dusi, da Federação Espírita Brasileira (FEB). A programação especial, que vai das 15h30 às 17h30, poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.