DEUS e a nossa vontade

A vontade de Deus sempre foi boa, perfeita e ao fugirmos dela damos de cara com a nossa vontade imperfeita, egoísta e má que nos machuca!

Por JC Publicado em 12/10/2025 às 0:00

REVERENDO MIGUEL COX

“Quem jamais resistiu à Sua Vontade?” Romanos 9:19

Isso mesmo, Deus só faz a vontade dele e lhe é impossível fazer a nossa vontade. Então, porque elevar as nossas vozes e pensamentos em orações? Se a nossa prece não pode ser atendida por Ele, qual a razão das nossas súplicas? Será que servimos a um Deus caprichoso, egoísta, narcisista até – que só se importa consigo mesmo e ninguém mais, admira a sua própria grandiosidade e busca admiração e adulação? Seria ele um Deus defeituoso em sua personalidade exacerbada de autoimportância? Então, por que é que ele só pode priorizar a sua vontade?


Por outro lado, se alguém adora algum outro deus porque atende aos seus desejos e caprichos, deve cuidar-se para não ser destruído por ele. Temos, na nossa cultura religiosa popular a ideia de que, mesmo sem muita convicção, deve haver seres superiores que podem influenciar a nossa vida cotidiana. Seja lá quem ou o que for, se nos favorece, é bem-vindo; se nos prejudica, rejeitamos. Até a incerteza e a imprevisibilidade do “deus-dará” entra nesta dança de deuses ou entidades ou santos de devoção particular que podem, mesmo que não saibamos como, trazer “bons fluidos” ao nosso dia a dia. O fundamento disso é simples: reconhecemos as nossas limitações e buscamos supri-las de qualquer forma com o sobrenatural.


A verdade também é simples: queremos ser atendidos na nossa vontade. Achamos que conhecemos aquilo é bom para nós. Somos doutores nesse assunto. Odiamos quando a nossa vontade é contrariada. Ficamos com raiva de encarar as nossas frustrações e lidamos com elas expressando-as da pior forma possível. Há um conflito permanente entre ter as nossas vontades atendidas verso aquelas amargas que temos de engolir.


Mas, quero trazer-lhe uma excelente notícia: Deus tem a melhor vontade em todo o universo. E isso é de extrema importância para nós. Deus só faz o bem e lhe é impossível praticar um mal sequer! A vontade de Deus sempre foi boa, perfeita e agradável, ao fugirmos dela damos de cara com a nossa vontade imperfeita, egoísta e má. O que nos machuca é a nossa vontade, não a Dele! Basta um pouco de honestidade para respondermos as perguntas: fazemos somente a vontade de Deus? Amamos e nos deleitamos nela? Todos os nossos esforços estão focados em agradar a Deus o tempo todo?
Sabe o porquê de Deus só fazer a vontade dele? A resposta está no fato de que a nossa vontade é imperfeita, às vezes má ou inconsequente. Entretanto, a dele é perfeita, harmoniosa e santa. Se Deus se render, uma única vez, à nossa vontade, ele erra, e isto não pode jamais acontecer. Deus não pode pecar, portanto, é impossível para ele fazer uma de nossas vontades.

No entanto, veja que maravilha: Ele se agrada em nos satisfazer! É vontade dele nos presentear com o melhor desta terra. Por isso que precisamos orar mais, a fim de afinar o nosso diapasão com o dele, e criarmos uma harmonia perfeita. As nossas preces devem exprimir o nosso anseio de estar em cumplicidade com a vontade de Deus. Deus conhece perfeitamente tudo, do início à conclusão, portanto, confie os seus caminhos a ele e serás sempre bem-aventurado.

Agradeça, mesmo que você esteja passando por dificuldades bem maiores do que a sua força, porque ele está cuidando de você.


“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o SENHOR, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos” (Isaías 55:8,9). Desfrute da melhor vontade do universo desfrutando da vontade de Deus na sua vida!

Rev. Miguel Cox é mestre em , pastor e mebro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras

