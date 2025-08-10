Pai e os vínculos criados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O conceito de ser pai vai muito além da biologia porque envolve amor, presença e vínculos criados porque envolve, amor, presença e vínculos criados

Clique aqui e escute a matéria

A origem da palavra Pai vem do latim “Pater” e significa uma pessoa que cuida e protege! Mas o conceito de ser pai vai muito além da biologia porque envolve amor, presença e vínculos criados. A todos os pais biológicos ou de coração a nossa homenagem neste dia a ele dedicado. Ao Pai Nosso, sábio, soberano, justo e misericordioso em amor toda honra e toda Glória!



Vinde a Mim

A Arquidiocese de Olinda e Recife e o Apostolado da Oração que tem como diretor nacional o padre Eliomar Ribeiro, realizaram no último domingo, nova edição do “Vinde a Mim”, com milhares de participantes, incluindo 170 grupos do apostolado, no Ginásio do município de Jaboatão dos Guararapes. A missa foi presidida pelo arcebispo auxiliar da AOR, padre Josivaldo Bezerra.

Dia dos Pais na FEP

"A missão da paternidade sob a ótica Espírita" será tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 10 de agosto, das 16h às 17h. Como expositora, Cristina Leite, que atua na Área da Família da Federação Espírita Brasileira (FEB). Alusiva ao Dia dos Pais, a programação terá espaço no Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife), e também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.



INTECEPE em Gravatá

"As potencialidades da Casa Espírita e sua vocação relevante" é tema central dos encontros de Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (INTECEPE), que a FEP promove este ano. A segunda edição do evento está programada para os dias 16 e 17 de agosto, a 'Caravana Waldeck Atademo', composta por trabalhadores voluntários da FEP, estará na cidade de Gravatá. Organizado pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, o encontro será realizado de forma híbrida (presencial e on-line). As atividades ocorrerão nas dependências do Tabernáculo Espírita Joana Darc, situado à Rua Estevam Câmara, 326, no Centro de Gravatá.



Pré-Mostra Espírita

No dia 24 de agosto, das 8h30 às 12h, tem a "Pré-Mostra Espírita 2025". Promovido pela Federação Espírita Pernambucana a programação contará com palestra de Wilson Gomes, que apresentará o tema 'O Céu e o Inferno: esperanças e consolações'. O evento gratuito é uma prévia da Mostra Espírita 2025, que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de setembro. Ingresso à venda na Livraria Léon Denis (Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife) ou na plataforma Sympla.

Carta aos Coríntios

O Grupo Maria Dolores e a ONG Caminho do Bem , realizadores do Seminário “As Cartas de Paulo, Carta aos Coríntios final deste mês com palestrante referências - Victor Hugo, de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba e Álvaro Mordechai, de São Paulo- intensificam as inscrições também para outros estados. O encontro busca ampliar recursos para as obras da sede própria da Caminho do Bem, no bairro do Pina.



“Tijolo por Tijolo”

O encontro em pauta ocupará o Centro de Eventos MV, na Av. Presidente Dutra, 298-Imbireibeira – Recife, durante todo o sábado, dia 30, das 8:00h às 18:00h.Informações sobre reservas e inscrições pelo número 81 9.82066099. Paralelo ao aguardado seminário, a ONG com 13 anos de funcionamento e muitos serviços prestados, na capital e interior, conta ainda com a campanha “Vamos Construir o Bem. Tijolo por Tijolo “com vista a incentivar doadores



O Alfa e o Ômega

“Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo”. Apocalipse 1:7-9



Kairós Sertanejo

Canção Nova realiza evento sertanejo para celebrar o Dia dos Pais com uma programação que começa às 8h da manhã e termina com a missa, às 15h, no Santuário do Pai das misericórdias. O Kairós Canção Nova Sertaneja tem entrada gratuita, hoje (10) e espera reunir mais de 6 mil peregrinos.



Dia dos Pais

No momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 9h30, no Kairós Sertanejo, pais e familiares presentes poderão fazer o seu momento de oração em agradecimento pelo dia celebrado e pelo dom da paternidade. Após programação o encerramento será às 15h com missa no Santuário Pai das Misericórdias presidida pelo padre Osmar Padovan, reitor do Santuário Dom Bosco em Lorena-SP.

