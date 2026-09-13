Limitações de Deus
Deus pode fazer qualquer coisa, mas não faz, não age irresponsavelmente e a sua liberdade de poder fazer o que quer está atrelada a só fazer o bem
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REV. MIGUEL COX
“Pois quem jamais resistiu à sua vontade”? (Romanos 9:19).
Dizia o renomado teólogo protestante R. C. Sproul: “Se em todo o universo existir uma insignificante molécula fora de lugar e Deus não sabe, Deus não é Deus”! Com essa frase ele estava provando que Deus controla todas as coisas, conhece tudo e exerce o seu poder incomensurável sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, se é assim, por que tantas coisas ruins acontecem? Seria ele incompetente? Ou estaríamos exagerando o conceito de Deus, que no afã de promovê-lo, conferimos a ele atributos extremos e absolutos? Ou seria mais sensato admitir controle parcial de Deus? Existe algum limite para o Verdadeiro e Todo-Poderoso Deus?
Existe, sim. Existe limites que Deus impôs a si próprio. A sua integridade não o permite cometer injustiças, agir por impulso e destruir tudo aquilo que ele não gosta. Ele tem o poder para fazer isso instantaneamente, mas não o faz. A sua justiça é perfeita e é aliada ao seu amor. A sua misericórdia não tem fim e anda de mãos dadas com a sua graça. A bondade de Deus nunca prescreve, bem como a sua benignidade. Na sua ira, ele lembra da sua misericórdia. A paciência de Deus aguarda a ocasião do nosso arrependimento. São limites que atuam em nosso benefício.
Deus pode fazer qualquer coisa, mas não faz. Não age irresponsavelmente e a sua liberdade de poder fazer o que quer está atrelada a só fazer o bem. A sua essência é o amor na mais pura expressão da palavra. O mal será punido, sim, pois onde há luz as trevas desaparecem. Deus ousou nos gratificar com a liberdade, porque sem ela o amor não existiria. A algema do amor é a livre decisão de amar.
Mas, há algo mais prático que desejo registrar aqui. O perigo do livre arbítrio que Deus nos deu e, por isso, as consequências do mau uso recaem sobre nós. Há inúmeras coisas em nós que Deus não controla, porque é da nossa alçada fazê-lo. Ele não controla a nossa língua ferina; o nosso comportamento irresponsável; a nossa rebeldia; as nossas finanças; a nossa ansiedade; a nossa teologia; os nossos pensamentos maus; e assim por diante… Desta forma ele nos responsabiliza pelo que fazemos com aquilo que nos concedeu para o nosso bem, se usamos para o mal. Ou agimos no que é bom e edificante, ou destruímos pelo mau uso. Não podemos depois reclamar das consequências da nossa desobediência.
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Grande parte do que sofremos ou desfrutamos nesta vida pode ser consequência de decisões do passado. Não temos o direito de atribuir culpa a Deus pelas coisas que deram erradas, uma vez que estavam sob a nossa responsabilidade decidir bem ou mal. O próprio Deus se limita intervir e nos deixa à mercê da nossa rebeldia. Gostamos de ser absolutos e tomar o rumo imperativo da nossa vida. Dizemos: “ninguém tem nada com isso, eu quero assim e pronto”! Deus se limita a nos ouvir e nos deixa caminhar no caminho que escolhemos.
Portanto, convidemos o SENHOR para habitar conosco no território das nossas decisões. Ele sempre tem o melhor para todos nós. Diz a sua palavra: “O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal” (Provérbios 1:33). O limite de Deus é do tamanho do acesso que damos a ele.
Rev. Miguel Cox é mestre em Teologia e membro fundador da Academia Pernambucana Evangélica de Letras(APEL)