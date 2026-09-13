Francisco Instrumento de Paz

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Com tema central que aborda Amor, Paz e Jesus a Mostra Espírita deste ano se inicia na sexta-feira (18) e encerra-se hoje no domingo (20)

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Depois de conquistar três prêmios no 32º janeiro de Grandes Espetáculos e com texto e direção geral de Roberto Costa, “Francisco — Um Instrumento de Paz” voltou a ser apresentado neste sábado (12), às 16h, no Teatro do Parque, numa única apresentação. A sessão foi duplamente especial, pois celebrou um ano da estreia da peça e marca os 800 anos da morte de Francisco de Assis, italiano tornado um dos santos mais populares da Igreja Católica, morto no ano de 1226, no dia 3 de outubro, data em que é reverenciado no calendário romano.



Francisco - 2

Onze atores, seis cantores e cinco músicos entram em cena para contar essa trajetória de vida. Entre eles, Paulo César Freire, que dá vida ao protagonista, e José Mário Austregésilo, que faz uma participação especial como o papa Inocêncio III. A dramaturgia do espetáculo tem início na infância de Francisco, passa pela guerra entre Assis e a Perugia, quando acaba preso, até a conversão nas ruínas de São Damião.



Comunidade Lumen

Na Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson presidiu celebração em ação de graças, durante retiro, pelos 18 anos de fundação da Comunidade Lúmen. A missa foi na Capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Boa Vista. O arcebispo falou da sintonia entre o evangelho proclamado e o carisma da Comunidade Lumen que tem no amor mútuo uma das principais marcas da espiritualidade.



Igreja Presbiteriana

Os horários de cultos durante a semana na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife na Rua das Creoulas, nas Graças, obedecem aos seguintes horários: Domingo: às 9h - Culto Matinal com LIBRAS às 10h30 – Escola Bíblica; 18h - Culto Vespertino. Na Segunda-feira: culto às 20h e na terça Culto às 20h.

Peças Religiosas

No Instituto Ricardo Brennand os visitantes vão apreciar Pinturas Religiosas Europeias: Telas que retratam passagens bíblicas tradicionais. Serviam como instrumentos didáticos de conversão e fé nos séculos passados. Presentes nos tapetes, em paredes e bancos entalhados.



Racismo e antirracismo

O professor e teólogo Fernando Gonçalves recomenda uma leitura de muita valia: “Racismo e Antirracismo na Educação: Repensando Nossa Escola, Eliane Cavalleiro (org.), 7ª. edição revista e atualizada, São Paulo. Editora Selo Negro, 2024, 176 p. Saibamos qual é a responsabilidade do educar na eliminação do preconceito racial, compromisso de todos para um mundo mais fraterno.



Mostra Espírita 2026

Com palestra de Eden Lemos (RN), começou na noite da última sexta-feira, (18)o, a "Mostra Espírita 2026". Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), o evento tem como tema central “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. A programação, que segue até o domingo dia 20, contará, ainda, com palestras de Francisco Ferraz (DF), Miriam Dusi (DF), Severino Celestino (PB) e Wilson Gomes (PE); além de uma série de apresentações artísticas.



Palestra doutrinária

“Espiritismo e sustentabilidade Ambiental” será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (13). Como palestrante, Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB). Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

IRB 24 anos

O Instituto Ricardo Brennand completa 24 anos de funcionamento neste mês de setembro. E mantém na agenda do domingo 20, missa na Capela Nossa Senhora das Graças, a partir do meio-dia com o padre Josenildo. As celebrações eucarísticas na capela ocorrem tradicionalmente no primeiro e terceiro domingos de cada mês, com acesso gratuito aos fiéis.

Oração de São Francisco

A maestrina Hadassa Rossiter, do Conservatório Pernambucano de Música, recebeu troféu pela direção musical os espetáculos “Francisco — Um Instrumento de Paz” que leva a sua assinatura. São dela também os arranjos das canções interpretadas e executadas na peça, assim como a regência. São todas músicas do cancioneiro popular, que o público vai reconhecer e cantar junto - sobretudo, a “Oração de São Francisco”.



Bike + Bíblia: pedalada e fé

Entre 18 e 20 de setembro, a sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), recebe a Peregrinação no Pedal C33, encontro que convida ciclistas a vivenciarem a fé sobre duas rodas. O tema do evento é “Bike + Bíblia: pedalada e fé caminham juntas”.

