Leia, pratique e ame

Construir com alicerces requer cavar fundo, sair da superficialidade, praticar, obedecer e poder transformar-se no processo espiritual

DOM IVAN ROCHA



Quando eu era criança, na Escola Bíblica Dominical, aprendi uma canção sobre dois homens que construíram a sua casa: um o fez sobre a areia, sem alicerces, e outro o fez sobre uma rocha, com alicerces.

O ensinamento era de que deveríamos construir a vida sobre a Palavra de Deus! Mas eu confesso que tinha medo da música, na parte em que a casa desmoronava. A cena que vinha na minha cabeça era assustadora!



Mais maduro, reli o texto que originou a música, que se encontra em Lucas 6:46-49, e descobri que Jesus contou a história desses dois homens porque algumas pessoas da sua época ouviam a Suas Palavras, mas não as obedeciam. Antes de contar essa história, Jesus faz uma pergunta direta e contundente: “Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?”



A fé cristã consiste em se reconhecer pecador e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Reconhecer o senhorio de Jesus implica compreender a Sua Soberania. Seus mandamentos não são meras sugestões.



Construir com alicerces requer cavar fundo, sair da superficialidade. Praticar e obedecer significa se transformar; participar do processo de formação espiritual. Nessa jornada somos protagonistas e devemos querer amadurecer.



Muitos pensam que devem escutar passivamente e/ou esperar que magicamente sejam transformados e passem a praticar a Palavra, mas não funciona assim. Todos temos uma parte no processo de formação e transformação.



Eu fiz as pazes com esse texto e com a antiga canção porque entendi que o convite é para cavar fundo, criar alicerce na obediência e assim não mais temer as enchentes e tempestades da vida! Obedecer e praticar os ensinamentos de Jesus nos ajuda a não ter medo. Hoje leio e canto para não temer!

Leia, pratique, sirva, obedeça, ame! Construa sua vida com alicerces firmes em Cristo, e deixe que o Seu amor lance fora todo o medo! Amém!



Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil.