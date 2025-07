Toyota Corolla híbrido - ele vai fazer você gostar de engarrafamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pegar trânsito pesado é uma situação que todo motorista tenta evitar no seu trajeto diário. No entanto, a gente sabe que isso é praticamente impossível isso acontecer, pelo menos em dias úteis da semana, exceto durante as férias escolares onde o trânsito flui bem melhor. Mas, o carro que a nossa equipe testou recentemente pode mudar a sua visão sobre trânsito engarrafado, afinal, é neste trecho que ele faz o seu melhor trabalho e apresenta números importantes para quem está à procura de um carro com baixo consumo de combustível. Estamos falando do Toyota Corolla Cross híbrido, o SUV que tem 3 motores em seu conjunto mecânico não é uma novidade no mercado brasileiro, já está nas ruas há muito tempo.

Mas, a boa notícia é que ele continua eficiente com seus 122 cavalos de potência, agora com um toque a mais de tecnologia em seu ambiente interno. O Corolla Cross é um carro híbrido, categoria que pode ser a porta de entrada para quem quer um veículo com algum tipo de eletrificação, mas sem ser um cem por cento a energia elétrica. Até por que o carro elétrico ainda é um produto que gera desconfiança do consumidor, seja em relação a autonomia, recarregamento ou durabilidade das baterias. Por isso o híbrido pode ser o melhor caminho para este consumidor cheio de dúvidas.

No caso do Corolla Cross híbrido, ele não precisa de recarga na tomada pois esse trabalho é feito dentro do próprio sistema, seja nas frenagens, onde aproveita o ciclo para recuperar energia pra bateria, ou desacelerando, ou ainda com o próprio motor a combustão sendo usado como um gerador de energia para os motores elétricos.

Nossa equipe testou o SUV japonês por alguns dias e rodou em trecho urbano e rodoviário. Na cidade o Corolla Cross fez um trabalho bonito, parece que foi feito mesmo para encarar trânsito congestionados, já que a média foi de 18 km/l de gasolina. Como ele alcançou tudo isso? O Corolla Cross pode rodar em baixas velocidades apenas com os 2 motores elétricos funcionando, com velocidade abaixo de 40 km/h.

Ta certo que essa velocidade na maioria das vezes será por pouco tempo, mas, esses 2 motores elétricos também ajudam a movimentar o carro quando ele está parado (imagine uma arrancada quando o semáforo abre).

Em trecho rodoviário a média de consumo cai um pouco e realmente o Corolla Cross não tem a mesma disposição de alguns rivais que não são híbridos, como Chevrolet Equinox e Volkswagen Taos, e outros com essa tecnologia, como Caoa Chery e BYD, que possuem trem de força mais potente.

O segredo

No entanto, o Corolla Cross tem um "segredinho" que lhe deixa mais disposto. Basta ativar o modo de condução Power que ele fica mais esperto e melhora um pouco em termos de desempenho.

No ambiente interno ele traz um belo painel digital de 12 polegadas e dezenas de possibilidades para configurar a tela, central multimídia de 9” com projeção sem fio, freio de estacionamento elétrico, partida por botão e carregador por indução, além do teto solar. Quer mais tecnologia? Ajustes elétricos no banco do motorista e abertura elétrica do porta-malas.

O pacote tecnológico é bom e quem gosta da marca certamente vai entender que essa lista é suficiente para continuar na marca e não partir para alguma montadora chinesa.

Preço

Você pode até achar caro o preço da única versão híbrida do Corolla Cross - R$ 219 mil. No entanto, ele não está distante dos rivais em termos de preço e pesa a favor da marca a tradição no mercado brasileiro, a boa fama de fazer carros duráveis, sem falar na rede de concessionárias ampla que a Toyota tem no Brasil.

O baixo índice de desvalorização é outro ponto forte dos carros da Toyota.

Por Matheus Albino