Cais José Estelita: novo sistema viário vai ser, finalmente, liberado no Recife. Confira quando e as mudanças

Depois de mais de dois anos de espera e pelo menos um adiamento, o novo sistema viário do Cais José Estelita, corredor fundamental para a ligação da área central do Recife com a Zona Sul da cidade, com interferência direta em bairros do Centro, como São José, Ilha do Leite e parte de Afogados, vai entrar em operação a partir das 7h desta quarta-feira (2/7).

O novo sistema viário vai alterar completamente a circulação na área. Os dois sentidos da Avenida Engenheiro José Estelita, que atualmente são utilizados pela população, serão definitivamente fechados para a construção do novo Parque das Águas, que terá dez hectares de área pública.

Assim, o tráfego de veículos será transferido para o novo sistema viário composto por seis faixas - três em cada sentido - construído pela iniciativa privada como uma das ações mitigadoras do Projeto Novo Cais. A liberação estava prevista para acontecer no dia 15 de junho, mas as obras atrasaram devido às chuvas. Agora, o anúncio foi feito pela Prefeitura do Recife.

A nova configuração propõe duas avenidas paralelas: uma junto à margem da Bacia do Pina (sentido Zona Sul–Centro) e outra posicionada atrás dos empreendimentos do Novo Cais (sentido Centro–Zona Sul). Retornos entre quadras foram implantados para facilitar a redistribuição do tráfego de veículos e para reduzir deslocamentos desnecessários.

O projeto, ainda básico e sem estudos de viabilidade, começou a ser elaborado em 2019 e ficou pronto em 2022. Prevê um ramal de VLT com 5,6 quilômetros e que passaria pela área do Novo Cais onde vai ser construído o Parque da Memória Ferroviária, por trás dos edifícios e às margens da Avenida Sul - Divulgação

Assim, os motoristas que trafegam no sentido Zona Sul-Centro pegarão o desvio logo após o Cabanga Iate Clube, no bairro do Cabanga, e seguirão pelas novas vias. Já os que trafegam no sentido contrário, Centro-Zona Sul, serão desviados para as novas faixas logo após os armazéns do Cais José Estelita.

O novo sistema também contará com ciclovias e calçadas mais largas. Após a conclusão do novo Parque das Águas, prevista para 2026, haverá o prolongamento da Avenida Dantas Barreto, criando um eixo direto entre a Praça da República, no bairro de Santo Antônio, e o mar, com travessia nivelada para pedestres, permitindo que quem caminhe pelas calçadas da Dantas Barreto siga diretamente até a orla.

ENTENDA A NOVA CIRCULAÇÃO DO CAIS JOSÉ ESTELITA

A CBTU argumenta que a área do pátio ferroviário precisa estar sob gestão do órgão federal para que os requisitos necessários para implantação e, principalmente, operação do VLT sejam respeitados - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem Atualmente, o primeiro lote recebeu a entrega do Mirante do Cais e Parque do Cais. Simultaneamente, a companhia já realizou aproximadamente 70% da malha terrestre - Gabriel Ferreira/Jc Imagem NOVO SISTEMA VIÁRIO DO CAIS JOSÉ ESTELITA. - Gabriel Ferreira/Jc Imagem

Hoje, o cidadão sai da Zona Sul para o Centro e vice-versa margeando a bacia do Rio Pina, pelo Cais José Estelita. Com o novo sistema viário, o tráfego Zona Sul-Centro será pelas margens do Cais, enquanto a volta será por trás dos edifícios erguidos no novo projeto.

Em maio, quando o Consórcio Novo Recife apresentou oficialmente o projeto viário e de implantação dos parques, a informação era de que 90% dos trabalhos do novo sistema viário estavam concluídos. Boa parte do novo sistema viário está pronto há quase dois anos e sem utilização, aguardando a liberação jurídica-administrativa da área onde será erguido o Parque da Memória Ferroviária, que só aconteceu em 2024.

GANHO DE TEMPO NO DESLOCAMENTO

Nova circulação viária do Cais José Estelita, no Recife - Divulgação

Atualmente, diversas frentes estão atuando simultaneamente na pavimentação, drenagem, sinalização, acabamento urbano e paisagismo. O Consórcio Novo Recife, responsável pelo projeto Novo Cais, diz estar investindo R$ 50 milhões na nova malha viária da área, dos quais R$ 35 milhões já foram executados e os R$ 15 milhões restantes correspondem à fase atual.

Também de acordo com o Consórcio, estudos técnicos de mobilidade realizados para o projeto indicaram que a nova configuração vai promover uma redução significativa no tempo de deslocamento entre o Centro e a Zona Sul, mas não precisou em quanto. A fluidez seria potencializada pela ausência de desvios temporários na fase de transição. Para Eduardo Moura, diretor regional de Incorporação da Moura Dubeux, o novo traçado é resultado de uma escuta ativa das necessidades da cidade e da população.

CICLOVIAS E PEDESTRES COMO PROTAGONISTAS

Cada uma das duas pistas do Cais passará a ter três faixas de rolamento em cada sentido, além de calçadas amplas e ciclovias bidirecionais - Divulgação Transformação no Cais José Estelita redefine mobilidade, resgata memória ferroviária e amplia áreas verdes no Recife - Divulgação Transformação no Cais José Estelita redefine mobilidade, resgata memória ferroviária e amplia áreas verdes no Recife - Divulgação Transformação no Cais José Estelita redefine mobilidade, resgata memória ferroviária e amplia áreas verdes no Recife - Divulgação Projeção do futuro parque no Cais José Estelita - Divulgação Transformação no Cais José Estelita redefine mobilidade, resgata memória ferroviária e amplia áreas verdes no Recife - Divulgação A liberação do novo sistema viário do Novo Cais José Estelita acontecerá para que o Consórcio Novo Recife possa iniciar a implantação do chamado Parque das Águas - Divulgação Uma área chamada de esplanada fará a conexão do Novo Cais com o bairro de São José pela Avenida Dantas Barreto - Divulgação O projeto propõe a construção de 1,7 quilômetro de ciclovias bidirecionais, calçadas duplas e 'generosas', e infraestrutura acessível para pedestres - Divulgação

Outra promessa do Consórcio Novo Recife é de que a mobilidade ativa terá destaque, colocando pedestres e ciclistas como protagonistas. O projeto propõe a construção de 1,7 quilômetro de ciclovias bidirecionais, calçadas duplas e ‘generosas’, infraestrutura acessível para pedestres e bicicletas, espaços de convivência para todas as idades, áreas contemplativas, arborização, conforto térmico e bastante integração com o entorno urbano. Infraestrutura que será implantada no futuro Parque das Águas.

Uma área chamada de esplanada fará a conexão do Novo Cais com o bairro de São José pela Avenida Dantas Barreto. Segundo o projeto, essa conexão será apenas de pedestres e buscará estimular a movimentação de pessoas na área, resgatando o valor histórico e comercial do bairro.

Os condutores que estiverem trafegando no sentido Zona Sul-Centro do Recife passarão por esse trecho, que terá uma travessia elevada e longa para garantir a segurança dos pedestres na área. E, segundo o vice-prefeito do Recife, Victor Marques, que participou da apresentação do projeto, o tráfego de veículos será controlado e monitorado na região para evitar atropelamentos ou abusos de velocidade.

O PROJETO NOVO CAIS

O projeto Novo Cais é uma abrangente intervenção urbanística realizada na cidade e que, no passado, foi palco de conflitos sociais para impedir a urbanização privada da área. Contempla a implantação de um novo sistema viário que promete conectar com mais fluidez o Centro à Zona Sul, a criação de um parque na orla com mais de 33 mil m², além da construção do Parque da Memória Ferroviária com 55 mil m² e da restauração de galpões e casarios históricos. No total, são mais de R$ 140 milhões de investimentos privados e quase 20 anos de gestação.