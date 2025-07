Fluminense e Palmeiras entram em campo para encarar decisões contra Al-Hilal e Chelsea

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Fluminense e Al-Hilal fazem o confronto mais surpreendente das quartas de final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), em Orlando. Em um torneio que ganhou os torcedores com duelos inusitados, a 'partida aleatória' da vez é valendo estar entre os quatro melhores da competição e a um passo da decisão.

Nenhum dos dois times classificou às oitavas em primeiro no seu grupo. O Fluminense ficou atrás do Borussia Dortmund, enquanto o Al-Hilal viu o Real Madrid ter a liderança. Depois, cada um tinha como adversário gigantes europeus e finalistas de liga dos Campeões recentes. A Inter de Milão é a atual vice, mesmo desempenho de 2022/23, quando perdeu justamente para o Manchester City.

O Fluminense de Renato Gaúcho montou uma defesa à la italiana para segurar a Internazionale. A estratégia não deve ser a mesma para o duelo contra o Al-Hilal, ainda que o time saudita tenha estrelas que ainda recentemente jogavam no nível mais alto do futebol mundial.

Isso porque Renato planejou o jogo contra a Inter para espelhar os italianos. O time saudita, embora tenha priorizado defender-se para ganhar do Manchester City por 4 a 3, não atua com três zagueiros. O Fluminense tende a retomar a formação que vinha utilizando.

Palmeiras x Chelsea

O 4 de julho, nesta sexta-feira, não é importante apenas para os americanos. Este 4 de julho, especificamente, é bastante decisivo para o Palmeiras. No dia em que os Estados Unidos comemoram 249 anos de sua independência, o time alviverde joga na Filadélfia, berço da democracia americana, um dos jogos mais importantes de sua história.

No Lincoln Financial Field, o Palmeiras decide com o Chelsea quem vai às semifinais do Mundial de Clubes. A bola rola às 22h (de Brasília) para o duelo que opõe brasileiros e ingleses três anos e meio após a decisão do Intercontinental de 2021 - disputado em fevereiro de 2022.

O confronto na Filadélfia é oportunidade para o Palmeiras dar o troco no Chelsea pelo vice do Intercontinental. Muita coisa mudou desde aquela última partida, sobretudo no Chelsea, que trocou até de dono, mas o técnico palmeirense é o mesmo e sua fome de vencer também, diz ele.

Como disse há três anos, Abel entende que o Palmeiras é azarão contra os ingleses, apesar de o clube paulista, para ele, funcionar como uma agremiação da Europa.