Dólar sobe a R$ 5,35 em dia de baixa liquidez com feriado nos EUA
Com feriado nos EUA, liquidez foi baixa. Dólar subiu a R$ 5,35 e Ibovespa teve leve queda, repercutindo falas de Galípolo e dados do Caged.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Após três dias consecutivos de queda, o dólar voltou a registrar alta nesta quinta-feira (27). Em uma sessão marcada pela baixa liquidez devido ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, a moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 5,3521, uma valorização de 0,33%.
O movimento interrompe uma sequência de baixas que acumulava 1,24%. Segundo operadores, a ausência de negócios nas bolsas de Nova York reduziu o volume de transações, abrindo espaço para ajustes técnicos e realização de lucros.
Fatores como a rolagem de contratos futuros (comuns no fim do mês) e a disputa pela formação da última taxa Ptax de novembro também influenciaram a cotação.
Ibovespa e Ações
No mercado de ações, o Ibovespa refletiu a cautela do feriado americano. O índice fechou em leve queda de 0,12%, aos 158.359,76 pontos, com um giro financeiro limitado a R$ 12,4 bilhões.
A Petrobras ajudou a segurar uma queda maior, com suas ações fechando em alta (ON +0,80%, PN +0,53%) à espera do novo plano de negócios da estatal. Por outro lado, o setor bancário pesou negativamente, com quedas no Bradesco e perda de fôlego do Santander.
Falas de Galípolo e dados do Caged
O mercado também repercutiu as declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Em evento da Itaú Asset, ele adotou um tom cauteloso, afirmando que a política monetária tem surtido efeito, mas "de uma maneira bastante lenta".
Galípolo ressaltou a resiliência da economia e reiterou o compromisso com a meta de inflação de 3%. Suas falas impactaram a curva de juros futuros, que passou a subir durante a tarde.
No fronte econômico, o Ministério do Trabalho divulgou os dados do Caged. O Brasil criou 85.147 vagas formais de emprego em outubro, número bem abaixo das expectativas do mercado, que projetava a abertura de 120 mil postos.