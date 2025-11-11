Dólar fura o piso de R$ 5,30 e fecha no menor nível desde junho de 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Ibovespa deu prosseguimento nesta terça à atual série de recordes, atingindo no intradia o nível de 158 mil pontos e, no fechamento, o de 157 mil

Clique aqui e escute a matéria

O dólar emendou nesta terça-feira (11) o quinto pregão consecutivo de baixa, rompeu o piso de R$ 5,30 pela primeira vez desde setembro e encerrou o dia no menor valor de fechamento em quase um ano e meio. Além da onda global de desvalorização da moeda americana, na esteira de dados fracos do mercado de trabalho nos EUA e da expectativa crescente de fim do shutdown, o real se beneficiou de possível entrada de recursos externos para bolsa e renda fixa domésticas.

Apesar do tom menos duro da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) em relação ao adotado no comunicado da semana, a perspectiva é de manutenção da taxa Selic em 15% até pelo menos janeiro de 2026 - o que garante um ambiente favorável a operações de carry trade e desencoraja apostas mais contundentes contra o real, mesmo diante da perspectiva de aumento de remessas ao exterior em dezembro.

Com mínima a R$ 5,2642, o dólar à vista encerrou a sessão desta terça em queda de 0,64%, a R$ 5,2732 - menor valor de fechamento desde 6 de junho de 2024 (R$ 5,2508). A moeda acumula desvalorização de 2,33% nos últimos cinco pregões e já recua 1,99% em novembro, após alta de 1,08% em outubro. Nos ano, as perdas são de 14,68%.

Para o superintendente da Tesouraria do BS2, Ricardo Chiumento, a atratividade do carry trade, diante da perspectiva de ampliação do diferencial de juros interno e externo, continua a dar o tom dos negócios no mercado de câmbio local, contribuindo de forma decisiva para a apreciação do real.

"Com a expectativa de encerramento do shutdown nos EUA, o mercado já começa a precificar que os indicadores econômicos represados vão vir mais fracos, levando o Federal Reserve a cortar os juros em dezembro", afirma Chiumento. "Por aqui, o BC não deve cortar os juros pelo menos até janeiro. Não considerei o tom da ata dovish como parte do mercado. O Copom não deu qualquer sinal de afrouxamento monetário".

Na ata do encontro da semana passada, o Copom mostrou confiança na convergência da inflação à meta com a manutenção da taxa Selic no nível atual por "período bastante prolongado", mesmo com a incorporação dos impactos da reforma do Imposto de Renda nas expectativas inflacionárias. O tom da ata foi visto como um primeiro passo do comitê em um ajuste de comunicação para abrir espaço para uma sinalização de possível redução da taxa Selic no primeiro trimestre de 2026.

O diretor de pesquisa macroeconômica do Banco Pine, Cristiano Oliveira, vê continuidade do movimento de apreciação do real nos próximos meses. Além do ambiente global favorável a divisas emergentes, o Brasil tem taxas de juros reais elevadas, bons termos de troca e risco soberano relativamente estável.

"Em nossa visão, o dólar pode atingir R$ 5,00. O real pode até apreciar mais, porém, neste momento, vejo um intervalo tático de R$ 5,10 e R$ 5,20 no curto prazo", afirma Oliveira.

BOLSA DE VALORES

Sem esmorecimento, o Ibovespa deu prosseguimento nesta terça-feira, à atual série de recordes, atingindo no intradia o nível de 158 mil pontos e, no fechamento, o de 157 mil pela primeira vez. Foi a 15ª alta consecutiva para o índice da B3 - igualando em extensão a sequência de maio a junho de 1994 - e também o 12º recorde seguido para o Ibovespa. Se a sequência positiva prosseguir na quarta, a referência passa a ser o intervalo de 19 altas, entre 16 de dezembro de 1993 e 13 de janeiro de 1994, conforme levantamento do AE Dados junto à série de registros da B3.

No encerramento desta terça, o índice marcava 157.748,60 pontos, em alta de 1,60%, entre mínima de 155.251,97 e máxima de 158 467,21 na sessão, em que saiu de abertura aos 155.257,31 pontos. O giro financeiro subiu para R$ 35,4 bilhões nesta terça, véspera de vencimento de opções sobre o índice. Na semana, o Ibovespa sobe 2,39% e, no mês, tem alta de 5,49%, colocando o ganho acumulado no ano a 31,15%, quase igualando o de 2019 (31,58%).

Nessas 15 sessões de alta, em intervalo iniciado em 22 de outubro, o Ibovespa mostra avanço de 9,48% em relação ao fechamento do dia 21, então aos 144.085,15 - uma progressão equivalente a cerca de 13,6 mil pontos. No intervalo de um mês, o ganho chega agora a 12,13%, considerando o fechamento desta terça-feira.



