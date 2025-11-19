Líder do PT diz à PF que caso do Master deve checar uso de R$ 1 bi em recursos previdenciários
Vorcaro foi preso na noite de segunda-feira (17), por uma operação policial que investiga a emissão de títulos falsos pelo Banco Master
Clique aqui e escute a matéria
O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), apresentou à Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro uma representação com o pedido de ampliação do projeto da investigação que envolve o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, para verificar o uso indevido de recursos previdenciários para atividades ilícitas.
Vorcaro foi preso na noite de segunda-feira (17), no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), por uma operação policial que investiga a emissão de títulos falsos pelo Banco Master.
Na representação, Lindbergh quer incluir todas as operações financeiras, decisões de investimento e aportes realizados pelo fundo de Previdência do governo do Rio de Janeiro, o Rioprevidência, ao Master.
A representação de Lindbergh, assinada na terça-feira (18), cita uma reportagem da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que diz que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro apontou em outubro que o Rioprevidência investiu cerca de R$ 1 bilhão em aplicações do Master quando a instituição financeira já estava em crise.
Documentos
O deputado reivindica oitiva com o governador Cláudio Castro (PL) e representantes do Rioprevidência e do Master.
"Surgiram elementos adicionais que impõem a necessidade de ampliação do escopo investigativo: o Banco Master recebeu, nos últimos meses, investimentos superiores a R$ 1 bilhão do fundo Rioprevidência, responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro", diz a peça
A representação prossegue: "O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) já havia emitido alertas sobre a elevação abrupta da exposição financeira do Rio Previdência ao Banco Master, sem lastro técnico suficiente, sem análise adequada de risco e possivelmente em violação à política de investimentos do fundo."
De acordo com o documento à PF, "a decisão de alocar recursos vultosos em uma instituição sob investigação, sem justificativas técnicas robustas, pode representar dano ao erário, risco aos beneficiários do sistema previdenciário e possível crime de gestão temerária ou fraudulenta".
Lindbergh diz ser necessário que a Polícia Federal apure se gestores do Rioprevidência ou do governo do Rio de Janeiro atuaram com negligência deliberada, comissiva ou em conluio com agentes privados. Também diz que a exposição do fundo ao Banco Master pode representar práticas de corrupção administrativa ou favorecimento indevido.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"A manutenção da investigação restrita ao núcleo original impediria a identificação da totalidade das condutas, dificultaria o rastreamento dos fluxos financeiros e deixaria sem apuração a parte mais sensível do possível esquema ilícito: a utilização indevida de recursos de um fundo previdenciário público para alimentar ou ocultar práticas fraudulentas", diz o líder do PT.