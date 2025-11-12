Senado aprova PL que proíbe desconto associativo em benefícios do INSS e veda antecipação no Consignado
A principal medida da proposta é a proibição de descontos relativos a mensalidades associativas nos benefícios administrados pelo INSS
Clique aqui e escute a matéria
Com Senado Notícias
O Plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (12), em regime de urgência, o Projeto de Lei (PL) 1.546/2024, que visa blindar aposentados e pensionistas de fraudes e descontos indevidos. O texto, de autoria do deputado federal Murilo Galdino (Republicanos-PB) e já aprovado na Câmara, segue agora para sanção presidencial.
A principal medida da proposta é a proibição de descontos relativos a mensalidades associativas nos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mesmo que haja autorização do beneficiário. A prática tem sido amplamente denunciada como fonte de inúmeras fraudes e golpes contra o público idoso e mais vulnerável.
Fim da fonte de fraudes
O relator do projeto, senador Rogerio Marinho (PL-RN), destacou que a proibição não impede a associação em si, mas veda o uso da folha de pagamento do INSS para o desconto. "O projeto veda a possiblidade de utilizar folha de pagamento do INSS para descontos associativos. Não significa que quem porventura se associe a alguma entidade não possa fazer esse mesmo desconto através de um boleto," explicou Marinho. Ele classificou a medida como essencial para impedir "a perpetração de um crime contra os aposentados brasileiros".
A aprovação foi amplamente celebrada pelos senadores. O senador Sergio Moro (União-PR) avaliou que o texto "realmente acaba com o desconto associativo automático, fonte de tantas fraudes e absurdos. Estanca a válvula que permitiu o roubo contra os aposentados." De forma semelhante, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que o projeto "fecha a porta definitivamente para os golpes que atingem um público mais vulnerável."
Consignado e críticas à mudança de conselho
Além dos descontos associativos, o PL também inclui uma emenda de redação apresentada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) que acaba com a possibilidade de antecipação do pagamento de dívidas no crédito consignado.
Apesar do consenso sobre o combate às fraudes, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), fez uma ressalva. Ele criticou as "falsas associações criadas para roubar aposentados", mas ressaltou a existência de entidades históricas que operam "sem bagunça". "Não podemos condenar a todos pelos erros de alguns," afirmou Wagner.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Houve ainda um acordo de líderes, intermediado pelo senador Weverton (PDT-MA), para defender o veto a um dispositivo do projeto que transferiria a definição da política de juros do crédito consignado de aposentados do Conselho Nacional de Previdência para o Conselho Monetário Nacional (CMN).
A aprovação do projeto, que segundo o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), é uma resposta àqueles que "roubaram bilhões" dos aposentados, é vista como um passo definitivo para aumentar a segurança financeira de milhões de brasileiros.