Mercado melhora previsão de inflação para 2025, mas ainda vê índice acima da meta
Analistas reduzem projeção de inflação para 4,56% este ano, mas mantêm previsão de Selic a 15% e cortam PIB para 2,16%, segundo Banco Central
Clique aqui e escute a matéria
Os analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a previsão para a inflação oficial do Brasil em 2025. De acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central, a projeção para o IPCA neste ano caiu de 4,70% para 4,56%. A estimativa para 2026 também melhorou, passando de 4,27% para 4,20%.
Apesar da melhora na perspectiva, a previsão para 2025 ainda permanece ligeiramente acima do teto da meta de inflação do governo, que é de 4,5%. A notícia chega após a divulgação da inflação de setembro, que subiu 0,48% e levou o acumulado em 12 meses para 5,17%.
Juros devem seguir altos
Como reflexo da inflação ainda pressionada e das incertezas no cenário externo, a expectativa do mercado é de que a taxa básica de juros, a Selic, permaneça no atual patamar de 15% ao ano até o final de 2025.
O Comitê de Política Monetária (Copom) já havia sinalizado, em sua última ata, a intenção de manter os juros elevados por um "período bastante prolongado". A previsão dos analistas é que a Selic comece a cair apenas em 2026, chegando a 12,25% ao final daquele ano.
PIB e Dólar
A projeção para o crescimento da economia brasileira (PIB) em 2025 teve uma leve redução, passando de 2,17% para 2,16%. Para 2026, a expectativa de crescimento é de 1,78%.
A previsão para a cotação do dólar ao final de 2025 permaneceu estável em R$ 5,41. Para o fim de 2026, a estimativa também se manteve em R$ 5,50.
(Com informações da Agência Brasil).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />