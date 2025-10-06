fechar
Governo abre seleção para contratar mais de 1,9 mil professores em Pernambuco

Além da seleção para a Educação Básica, Estado também divulgou concurso público com 10 vagas para professores universitários da UPE

Por JC Publicado em 06/10/2025 às 9:04 | Atualizado em 06/10/2025 às 10:01
Governo abre seleção para contratar mais de 1,9 mil professores
Governo abre seleção para contratar mais de 1,9 mil professores

O Governo de Pernambuco, por meio das secretarias de Administração (SAD) e de Educação (SEE), publicou no Diário Oficial do último sábado (4) a portaria que abre seleção pública simplificada para a contratação temporária de mais de 1,9 mil professores de diversas áreas, para atuação na Rede Estadual de Ensino.

A seleção contempla professores da Educação Básica em todas as áreas, além de intérpretes de Libras, brailistas e analistas de psicologia educacional. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (6) até o dia 21 de outubro, neste site.

Os aprovados irão atuar em diferentes municípios do Estado, com remuneração entre R$ 3.650,83 e R$ 4.867,77, variando de acordo com a carga horária e o cargo. O processo seletivo será realizado em etapa única, por meio da análise de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório.

Segundo a secretária de Administração, Ana Maraíza, “o objetivo desse certame é selecionar professores qualificados de diversas áreas para contribuir com o ensino oferecido na Rede Estadual de Educação”.

Concurso da UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE) também divulgou edital de concurso público para o cargo de professor universitário, nas funções de assistente e adjunto. Ao todo, são 10 vagas: uma para Professor Assistente e nove para Professor Adjunto, distribuídas entre os campi da Mata Norte e de Garanhuns.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no portal UPE concursos, entre os dias 6 de outubro e 4 de novembro.

A taxa de inscrição custa R$ 265, podendo ser paga via Pix, transferência ou depósito bancário. O edital prevê condições de isenção para candidatos de baixa renda, doadores de sangue, medula óssea e outros grupos específicos.

As remunerações iniciais variam de R$ 8.806,15 (assistente) a R$ 12.538,43 (adjunto), com acréscimos referentes a gratificações por titulação e dedicação exclusiva.

No campus Mata Norte, todas as vagas são para professor adjunto, com exigência de doutorado: três para Licenciatura em Química e uma para Licenciatura em Matemática.

Já em Garanhuns, são seis vagas, sendo três para Licenciatura em Química, uma para pessoas com deficiência (PCD) e duas para Licenciatura em Física.

A vaga para professor assistente exige, no mínimo, título de mestrado. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período, e os aprovados irão atuar nos cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.

