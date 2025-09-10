fechar
Economia | Notícia

Mais de 1.400 empresas de Pernambuco podem abrir capital com novo regime da B3

A partir de janeiro de 2026, o FÁCIL será uma alternativa mais ágil e econômica para empresas de menor porte captarem recursos e se desenvolverem

Por JC Publicado em 10/09/2025 às 17:02
O novo regime traz uma série de inovações que simplificam o processo de abertura de capital
O novo regime traz uma série de inovações que simplificam o processo de abertura de capital - Leandro Martins

Clique aqui e escute a matéria

Um novo levantamento da Neoway, braço de tecnologia da B3, a Bolsa do Brasil, revela que Pernambuco possui 1.407 empresas com potencial para abrir capital. Essas companhias, com faturamento anual entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões, poderão se beneficiar do novo Regime FÁCIL, que simplifica o acesso ao mercado de capitais.

A partir de janeiro de 2026, o FÁCIL será uma alternativa mais ágil e econômica para empresas de menor porte captarem recursos, investirem em crescimento e fortalecerem sua governança. A iniciativa, criada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), busca democratizar o mercado, eliminando barreiras burocráticas e financeiras.

O que o Regime FÁCIL muda?

O novo regime traz uma série de inovações que simplificam o processo de abertura de capital:

Registro automático na CVM.

Redução da quantidade de informações exigidas.

Simplificação da auditoria, com a exigência de apenas um ano de demonstrações financeiras.

Divulgação semestral de informações contábeis, em vez de trimestral.

Possibilidade de captar até R$ 300 milhões por ano sem a necessidade de um coordenador líder.

Segundo Flavia Mouta, diretora da B3, o Regime FÁCIL representa um "marco na democratização do mercado de capitais". A B3, principal infraestrutura do mercado de capitais no país, atuará para apoiar as empresas em todas as etapas do processo, desde o registro até a fase pós-listagem.

As empresas pernambucanas que optarem por essa via terão acesso a um ambiente seguro e transparente, com visibilidade no mesmo espaço onde as maiores companhias do Brasil são negociadas. Além disso, contarão com emissão simplificada de ativos, consultoria especializada e integração com o ecossistema financeiro nacional.

 
 

Leia também

Tarifaço afasta investidor estrangeiro da Bolsa, que deve ter o pior julho em 4 anos
4036

Tarifaço afasta investidor estrangeiro da Bolsa, que deve ter o pior julho em 4 anos
Ibovespa se aproxima dos 135 mil pontos puxado por blue chips, apesar de tarifas
IBOVESPA

Ibovespa se aproxima dos 135 mil pontos puxado por blue chips, apesar de tarifas

Compartilhe

Tags