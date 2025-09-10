Mais de 1.400 empresas de Pernambuco podem abrir capital com novo regime da B3

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir de janeiro de 2026, o FÁCIL será uma alternativa mais ágil e econômica para empresas de menor porte captarem recursos e se desenvolverem

Um novo levantamento da Neoway, braço de tecnologia da B3, a Bolsa do Brasil, revela que Pernambuco possui 1.407 empresas com potencial para abrir capital. Essas companhias, com faturamento anual entre R$ 300 milhões e R$ 500 milhões, poderão se beneficiar do novo Regime FÁCIL, que simplifica o acesso ao mercado de capitais.

A partir de janeiro de 2026, o FÁCIL será uma alternativa mais ágil e econômica para empresas de menor porte captarem recursos, investirem em crescimento e fortalecerem sua governança. A iniciativa, criada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), busca democratizar o mercado, eliminando barreiras burocráticas e financeiras.

O que o Regime FÁCIL muda?



O novo regime traz uma série de inovações que simplificam o processo de abertura de capital:

Registro automático na CVM.

Redução da quantidade de informações exigidas.

Simplificação da auditoria, com a exigência de apenas um ano de demonstrações financeiras.

Divulgação semestral de informações contábeis, em vez de trimestral.

Possibilidade de captar até R$ 300 milhões por ano sem a necessidade de um coordenador líder.

Segundo Flavia Mouta, diretora da B3, o Regime FÁCIL representa um "marco na democratização do mercado de capitais". A B3, principal infraestrutura do mercado de capitais no país, atuará para apoiar as empresas em todas as etapas do processo, desde o registro até a fase pós-listagem.

As empresas pernambucanas que optarem por essa via terão acesso a um ambiente seguro e transparente, com visibilidade no mesmo espaço onde as maiores companhias do Brasil são negociadas. Além disso, contarão com emissão simplificada de ativos, consultoria especializada e integração com o ecossistema financeiro nacional.