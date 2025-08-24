fechar
Economia | Notícia

Ferreira Costa abre mais de 150 vagas de emprego em Pernambuco. Veja como concorrer

Oportunidades estão distribuídas entre Recife, Caruaru e Garanhuns, com inscrições online, presenciais e por WhatsApp em cada uma das unidades

Por JC Publicado em 24/08/2025 às 11:30
Interessados podem entregar currículos e participar de processo seletivo da Ferreira Costa, que abriu vagas em diferentes cidades de Pernambuco
Interessados podem entregar currículos e participar de processo seletivo da Ferreira Costa, que abriu vagas em diferentes cidades de Pernambuco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A rede de home centers Ferreira Costa abriu mais de 150 vagas de emprego em Pernambuco, distribuídas entre as filiais da Tamarineira, Imbiribeira, Caruaru e Garanhuns. As oportunidades são para cargos fixos e sazonais nos setores de logística, vendas e atendimento.

Na Tamarineira, há mais de 40 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site carreiras.ferreiracosta.com, pelo Instagram @ferreiracostacarreiras ou via WhatsApp, no número (81) 97330-2058.

A unidade da Imbiribeira concentra o maior número de oportunidades, com mais de 80 vagas. Além das inscrições online, os interessados podem entregar o currículo presencialmente em um stand exclusivo, em frente ao setor de Relacionamento com o Cliente. Também é possível enviar o material pelo WhatsApp (81) 99288-4653.

Em Caruaru, são mais de 20 vagas abertas. Os candidatos podem se inscrever pelos canais digitais já citados ou pelo WhatsApp (81) 99264-4738.

Já a filial de Garanhuns oferece mais de 30 oportunidades, com inscrições também disponíveis pelo site, Instagram e WhatsApp, no número (81) 99264-4738.

As vagas estão abertas a Pessoas com Deficiência (PCDs). Segundo a empresa, a iniciativa busca ampliar a inclusão e diversificar o quadro de colaboradores.

Leia também

Desemprego estrutural de Pernambuco põe na conta de Raquel Lyra mais um desafio para suas entregas até 2026
Coluna JC Negócios

Desemprego estrutural de Pernambuco põe na conta de Raquel Lyra mais um desafio para suas entregas até 2026
Taxa de desemprego no Recife alcança menor patamar para 2º trimestre desde 2015
EMPREGOS

Taxa de desemprego no Recife alcança menor patamar para 2º trimestre desde 2015

Compartilhe

Tags