Ferreira Costa abre mais de 150 vagas de emprego em Pernambuco. Veja como concorrer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Oportunidades estão distribuídas entre Recife, Caruaru e Garanhuns, com inscrições online, presenciais e por WhatsApp em cada uma das unidades

Clique aqui e escute a matéria

A rede de home centers Ferreira Costa abriu mais de 150 vagas de emprego em Pernambuco, distribuídas entre as filiais da Tamarineira, Imbiribeira, Caruaru e Garanhuns. As oportunidades são para cargos fixos e sazonais nos setores de logística, vendas e atendimento.

Na Tamarineira, há mais de 40 vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site carreiras.ferreiracosta.com, pelo Instagram @ferreiracostacarreiras ou via WhatsApp, no número (81) 97330-2058.

A unidade da Imbiribeira concentra o maior número de oportunidades, com mais de 80 vagas. Além das inscrições online, os interessados podem entregar o currículo presencialmente em um stand exclusivo, em frente ao setor de Relacionamento com o Cliente. Também é possível enviar o material pelo WhatsApp (81) 99288-4653.

Em Caruaru, são mais de 20 vagas abertas. Os candidatos podem se inscrever pelos canais digitais já citados ou pelo WhatsApp (81) 99264-4738.

Já a filial de Garanhuns oferece mais de 30 oportunidades, com inscrições também disponíveis pelo site, Instagram e WhatsApp, no número (81) 99264-4738.

As vagas estão abertas a Pessoas com Deficiência (PCDs). Segundo a empresa, a iniciativa busca ampliar a inclusão e diversificar o quadro de colaboradores.