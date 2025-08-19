fechar
Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia

Acordo entre os dois países, firmado nesta terça-feira (19), permite a venda de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne

Por Agência Brasil Publicado em 19/08/2025 às 17:37
Brasil vai exportar carne bovina para Indonésia - Mapa/iStock

O Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, quarto país mais populoso do mundo. Um acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos bovinos, produtos cárneos e preparados de carne, conforme informaram nesta terça-feira (19) os ministérios da Agricultura (Mapa) e Pecuária e das Relações Exteriores (MRE).

Com 283 milhões de habitantes, o país asiático é considerado um mercado estratégico para o setor de proteína animal, com aumento do consumo da carne bovina em razão da melhora na renda da população e crescimento da classe média urbana.

Em 2024, os indonésios compraram US$ 4,2 bilhões em produtos agropecuários brasileiros, principalmente sucroalcooleiro, soja, fibras e têxteis.

De acordo com o Mapa, com a nova medida, 402 mercados estrangeiros foram abertos para produtos agropecuários brasileiros desde 2023.

Argélia

A pasta anunciou ainda a exportação de ovinos vivos (ovelhas, carneiros, cordeiros) para a Argélia.

A abertura desse mercado vai favorecer em especial a ovinocultura nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

