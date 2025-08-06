Vivo abre mais de 130 vagas para o Programa de Jovem Aprendiz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Metade delas é destinada a talentos negros e todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência. As oportunidades são para 21 estados e o DF

Clique aqui e escute a matéria

O Programa Jovem Aprendiz da Vivo 2025 está com um novo processo seletivo aberto. Ao todo, são mais de 130 vagas e, reafirmando o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão, metade delas será destinada a talentos negros e todas as oportunidades são elegíveis a pessoas com deficiência. O processo seletivo será 100% digital, e os interessados precisam ter entre 14 e 21 anos, além de estar matriculados ou ter concluído o ensino médio regular.

Pensando no desenvolvimento integral dos jovens, a Vivo preparou uma trilha de capacitação que valoriza a aprendizagem contínua, com ferramentas voltadas ao crescimento profissional e pessoal.

“Mais do que capacitar, queremos estimular o protagonismo desses jovens, além de incentivar a construção do senso de grupo e de pertencimento. Por isso, realizaremos ações colaborativas e experiências que promovem a troca, o engajamento e a formação de vínculos, fortalecendo a jornada desses talentos na companhia”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

As oportunidades são para os estados de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Roraima (RR), Acre (AC), Tocantins (TO), além do Distrito Federal (DF).

O Programa de Jovem Aprendiz 2025 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. Os interessados têm até o dia 29 de agosto para se inscrever pelo link. O salário é compatível com o mercado. Entre os benefícios estão linha funcional corporativa, vale refeição e transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas e dia de folga de aniversário. Os selecionados serão admitidos a partir de novembro de 2025.