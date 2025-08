Sobretaxas dos EUA afetam 77,8% das exportações brasileiras, revela CNI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o objetivo de atenuar o impacto das tarifas sobre a indústria nacional, a CNI apresentou ao governo federal lista com oito propostas

Clique aqui e escute a matéria

Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revela que 77,8% da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos está sujeita a alguma taxação adicional. A análise, que considerou as ordens executivas do governo de Donald Trump, aponta que mais da metade das exportações enfrentarão sobretaxas de 50%. Os EUA são o principal destino das vendas da indústria de transformação nacional.

Segundo o estudo, 45,8% das exportações sujeitas a taxação estão submetidas a tarifas de 40% ou 50%, medidas direcionadas especificamente ao Brasil. O presidente da CNI, Ricardo Alban, ressaltou a gravidade da situação. "Esse retrato dá a dimensão do problema enorme que teremos de enfrentar e o quanto vamos precisar avançar nas negociações para reverter essas barreiras. Os EUA são os principais parceiros comerciais da indústria, precisamos encontrar saídas", afirmou.

Impacto setorial



Os dados mostram que 41,4% da pauta exportadora brasileira aos EUA, totalizando US$ 17,5 bilhões em 2024, está sujeita a uma tarifa combinada de 50%. A indústria de transformação, que responde por 69,9% desse valor, é a mais afetada.

Entre os setores com maior número de produtos afetados pela sobretaxa de 50% estão:

Vestuário e acessórios: 14,6%

Máquinas e equipamentos: 11,2%

Produtos têxteis: 10,4%

Alimentos: 9,0%

Químicos: 8,7%

Couro e calçados: 5,7%

Os setores de aço, alumínio e cobre, já sobretaxados pela Seção 232, representam 9,3% da pauta e também enfrentarão a tarifa adicional de 50%.

Propostas da CNI para mitigar os efeitos



Com o objetivo de atenuar o impacto das tarifas sobre a indústria nacional, a CNI apresentou ao governo federal, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma lista de oito propostas prioritárias. As medidas buscam auxiliar os setores mais afetados em áreas como crédito, tributação e comércio exterior.

Entre as propostas estão:

A criação de uma linha de financiamento emergencial do BNDES para capital de giro.

A ampliação do prazo para pagamento de financiamentos de comércio exterior.

O adiamento e parcelamento de tributos federais para as empresas afetadas.

A ampliação do Reintegra, programa de ressarcimento de tributos para exportações.

"Nossas propostas buscam mitigar os efeitos econômicos adversos, preservar a capacidade exportadora das empresas e garantir a continuidade das operações internacionais em um cenário de alta imprevisibilidade", concluiu Ricardo Alban.