Fraude no INSS: governo inicia ressarcimento aos aposentados e pensionistas nesta quinta (24); confira como solicitar

Prazo para adesão vai até 14 de novembro, com possibilidade de extensão se for necessário. A adesão pode ser feita de forma gratuita

Os primeiros ressarcimentos dos valores debitados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do INSS serão realizados a partir desta quinta-feira (24). Segundo o INSS, 839 mil aposentados e pensionistas já aderiram, o que representa 40,4% de 2,05 milhões de beneficiários aptos. O primeiro lote de pagamentos irá beneficiar 400 mil pessoas.

De acordo com INSS, o ressarcimento é por ordem de adesão. Então, quem aderiu logo de início ao acordo receberá nos primeiros dias. Após essa etapa inicial, os ressarcimentos ocorrerão em dias úteis, com lotes diários de 100 mil beneficiários.

O prazo para adesão vai até 14 de novembro, com possibilidade de extensão se for necessário. A adesão pode ser feita de forma gratuita e sem envio de documentos extras, tanto pelo aplicativo Meu INSS quanto em agências dos Correios em todo o país.

Ressarcimento automático

O ministro Wolney Queiroz (Previdência Social) lembrou que o pagamento é automático e cai na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício, mas é necessária a adesão: “É preciso que eles se desloquem até as agências dos Correios ou entrem no aplicativo Meu INSS para fazer o acordo com o governo”, ressaltou.

Como realizar a adesão?

Veja o passo a passo

Acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha; Após isso. vá até "Consultar Pedidos" e clique em "Cumprir exigência" em cada pedido (caso tenha mais de um); Em seguida, leia com atenção as informações e, no campo "Aceito receber", selecione "Sim"; Por fim, clique em "Enviar". Depois, é só aguardar o pagemento.

Como funciona o processo de adesão

Logo de início, o beneficiário precisa contestar os descontos indevidos (pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou pela agência dos Correios). Em seguida, a entendida terá um prazo de 15 dias para responder essa contestação.

Caso a entendida não responda, o sistema do INSS vai liberar a opção para aderir ao acordo.

E se a entendida responder? Como proceder?

Caso isso aconteça, os documentos estarão em análise e, de acordo com o INSS, e beneficiários será notificado e poderá:

Aceitar a justificativa;

Contestar por suspeita de falsidade ideológica;

Ou declarar que não reconhece a assinatura.

