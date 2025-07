Nordeste registra maior alta entre regiões para o diesel comum no início de julh

Clique aqui e escute a matéria

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que, na primeira quinzena de julho, o Nordeste apresentou um cenário misto no preço dos combustíveis, na comparação com o mesmo período do mês anterior. Enquanto o etanol e a gasolina caíram de preço, custando em média R$ 4,98 (-0,60%) e R$ 6,48 (-0,15%), o diesel comum aumentou nos postos nordestinos, custando em média R$ 6,19, uma alta de 1,31%, a maior entre regiões do País para o combustível no período. Já o S-10 teve alta de 0,32%, atingindo preço médio de R$ 6,19.



“Os preços na Região Norte seguem entre os mais altos do País, e isso já é um padrão recorrente influenciado por fatores estruturais, como a logística mais complexa e os custos de distribuição mais elevados. Mesmo com pequenas variações, como a leve queda no etanol e na gasolina, e a estabilidade no S-10, o Norte ainda concentra os valores médios mais altos em todos os tipos de combustível. Esse cenário mostra como, em algumas regiões, o impacto dos reajustes demora mais a chegar ao consumidor e acaba sendo absorvido de forma desigual ao longo da cadeia. Mesmo com esse cenário, a gasolina é economicamente mais vantajosa em todos os estados da região, mas é importante salientar que o etanol segue sendo a escolha mais sustentável, por ser proveniente de fontes renováveis e produzir menos gases de efeito estufa”, destaca Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade.

ÍNDICE DE PREÇOS

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis, a fim de simplificar os processos diários.