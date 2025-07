Trecho da Transnordestina atinge 75% de conclusão entre o Piauí e o Ceará

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trecho da Ferrovia Transnordestina entre o Piauí e o porto do Pecém, no Ceará, atingiu 75% de conclusão, com 676 km finalizados. As obras foram visitadas nesta sexta-feira (18) pelos presidentes da República e do Banco do Nordeste (BNB), em Missão Velha (CE), onde o consórcio responsável apresentou o andamento do projeto.

Linha deve começar a operar ainda este ano

A expectativa da empresa responsável pela obra, Transnordestina Logística S.A. (TLSA), é que o escoamento de grãos até o porto seco de Iguatu, no Ceará, comece ainda em 2025. Com 1.209 km de extensão, o trecho em construção atravessa 53 municípios e é considerado estratégico para o transporte de cargas agrícolas e industriais da região.

Durante a visita, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, destacou o potencial de geração de empregos e desenvolvimento econômico ao longo do traçado ferroviário, principalmente em cidades do semiárido nos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco.

Obra é financiada com recursos públicos

Desde 2010, o projeto recebeu cerca de R$ 7,4 bilhões em financiamentos públicos. Em janeiro, foram liberados R$ 400 milhões e, em julho, mais R$ 600 milhões tiveram repasse autorizado.

Os recursos são geridos por órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e operados pelo Banco do Nordeste, com base em fundos de desenvolvimento regional.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, acompanhou a agenda e afirmou que a obra está entre as prioridades do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o Nordeste.

