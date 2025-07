Déficit do Brasil: projeção do mercado melhora, mas ainda está longe da meta de Lula; Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Boletim Focus divulgado nesta segunda (14) aponta que rombo primário deve ficar em 0,56% do PIB este ano, acima do centro da meta de déficit zero

Clique aqui e escute a matéria

Os economistas do mercado financeiro ajustaram levemente suas projeções para as contas públicas do Brasil neste ano. A previsão para o déficit primário de 2025 melhorou, passando de 0,57% para 0,56% do Produto Interno Bruto (PIB).

A informação consta no Boletim Focus, relatório divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central com base em uma pesquisa com as principais instituições financeiras do país.

Apesar da melhora marginal, a projeção do mercado indica que o governo ainda não conseguirá cumprir o centro da sua meta fiscal, que é de zerar o déficit em 2025. A meta possui uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos.

Para o ano de 2026, a estimativa para o rombo primário também foi revisada para baixo, de 0,66% para 0,65% do PIB.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Déficit nominal e dívida pública

O relatório também trouxe as projeções para o resultado nominal, que é o saldo das contas do governo após o pagamento dos juros da dívida pública. Para este indicador, a mediana das previsões permaneceu estável em um déficit de 8,70% do PIB em 2025.

A estimativa para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB também ficou estável em 65,80% para este ano.

(Com informações do Estadão Conteúdo).