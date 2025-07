INSS começa a pagar reembolso por descontos ilegais no dia 24; veja quem recebe e como pedir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que foram vítimas de descontos de mensalidades associativas sem autorização poderão, a partir desta sexta-feira (11), aderir a um acordo para reaver os valores.

O plano, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), garante a devolução integral do dinheiro descontado ilegalmente entre março de 2020 e março de 2025. O valor será pago em parcela única, corrigido pela inflação (IPCA), sem que o segurado precise entrar na Justiça.

Pagamentos e quem tem direito

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller, os primeiros pagamentos serão liberados no próximo dia 24 de julho. A partir dessa data, os depósitos serão feitos diariamente, em lotes, até que todos que aderiram ao acordo sejam ressarcidos.

Neste primeiro momento, mais de 1,86 milhão de aposentados e pensionistas que já haviam contestado os descontos estão aptos a aderir.

Como aderir ao acordo

A adesão é gratuita e pode ser feita de duas formas a partir de sexta-feira (11):

Pelo aplicativo Meu INSS: na aba "Consultar Pedidos", o segurado deve clicar em "Cumprir Exigência" e depois na opção "Aceito Receber".

Presencialmente: em qualquer agência dos Correios.

O valor do reembolso será depositado automaticamente na mesma conta bancária onde o beneficiário já recebe sua aposentadoria ou pensão.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Alerta contra fraudes

O presidente do INSS fez um alerta importante: o órgão não entrará em contato por telefone, WhatsApp, e-mail ou links para tratar do reembolso. A adesão só pode ser feita pelo segurado nos dois canais oficiais (app Meu INSS e Correios). Nenhuma taxa será cobrada.

Outras situações

Quem ainda não contestou os descontos pode fazê-lo a qualquer momento pelo aplicativo, pelo telefone 135 ou nos Correios. O prazo para novas contestações vai até, pelo menos, novembro de 2025.

Pessoas que já entraram com ação na Justiça também podem aderir ao acordo, mas para isso precisarão desistir do processo judicial. O INSS também fará a contestação automática para grupos vulneráveis, como idosos com mais de 80 anos, indígenas e quilombolas.

(Com informações da Agência Brasil).