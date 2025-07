Dólar cai para R$ 5,42, menor valor em quase um ano; Bolsa recua levemente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cenário externo, com dados de emprego nos EUA, pressiona dólar para baixo; Ibovespa fecha em queda com realização de lucros em ações de bancos

Em mais um dia de otimismo no mercado de câmbio, o dólar comercial registrou forte queda nesta quarta-feira (2) e fechou o dia vendido a R$ 5,421, uma baixa de 0,75%. Este é o menor valor de fechamento para a moeda norte-americana desde 19 de agosto do ano passado.

O principal motivo para a desvalorização do dólar veio do exterior. Dados que mostram uma desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos animaram os investidores. A leitura do mercado é que um mercado de trabalho menos aquecido nos EUA abre espaço para que o Federal Reserve (o Banco Central americano) comece a reduzir a taxa de juros da maior economia do mundo antes do previsto.

Juros mais baixos em economias avançadas tendem a estimular a migração de investimentos para países emergentes como o Brasil, que oferecem retornos maiores. Esse fluxo de capital para o país aumenta a oferta de dólares, pressionando seu preço para baixo. Com o resultado de hoje, a moeda americana já acumula uma queda de 12,28% em 2025.

Enquanto o dólar caía, a bolsa de valores brasileira teve um dia de leve realização de lucros. O índice Ibovespa, principal indicador da B3, encerrou com uma queda de 0,36%, aos 139.051 pontos.

A baixa foi puxada principalmente pela venda de ações de grandes bancos, um movimento de ajuste após altas recentes. A queda do índice ocorreu mesmo com o desempenho positivo de papéis de grandes empresas de petróleo e mineração, que se beneficiaram da valorização de commodities no mercado internacional.

(Com informações da Agência Brasil)

