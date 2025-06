Receita abre na segunda (23) consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo lote pagará R$ 11 bilhões a mais de 6,5 milhões de contribuintes com prioridade; crédito em conta será no dia 30 de junho.

A Receita Federal anunciou que abrirá na próxima segunda-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2025.

Este será o maior lote da história, tanto em valor quanto no número de beneficiados, pagando um total de R$ 11 bilhões para 6.545.322 contribuintes.

O pagamento será efetuado no dia 30 de junho. Segundo o Fisco, todo o valor será destinado a contribuintes que se enquadram nos grupos prioritários.

A maior fatia, beneficiando mais de 4,7 milhões de pessoas, será para quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix, uma novidade que dá prioridade no reembolso a partir deste ano.

Os demais grupos prioritários que compõem o lote são idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave, e professores.

Entenda a distribuição:

4.764.634 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

1.044.585 contribuintes de 60 a 79 anos;

496.650 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

148.090 contribuintes acima de 80 anos;

91.363 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Como consultar a restituição?

A partir das 10h de segunda-feira (23), o contribuinte pode verificar se está neste lote de duas formas:

Pelo site da Receita Federal, na seção "Meu Imposto de Renda" e clicando em "Consultar a Restituição". Pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets.

Não está na lista? O que fazer?

Se o seu nome não aparecer na consulta, o primeiro passo é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e verificar o extrato da sua declaração. Caso haja alguma pendência (a chamada "malha fina"), é possível enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.

Problemas com o pagamento?

Se, por algum motivo, o crédito não for depositado na conta informada (por exemplo, se a conta foi desativada), o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

O contribuinte pode reagendar o crédito para qualquer conta em seu nome através do Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco (telefones 4004-0001 para capitais e 0800-729-0001 para demais localidades).

Com informações da Agência Brasil.