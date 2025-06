Com o Ceará na frente, Pernambuco tenta entrar no jogo e atrair porto seco na rota da Transnordestina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta (20), ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho se reúne na sede do Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul, em Agrestina

Deixado para trás no traçado inicial da Ferrovia Transnordestina, Pernambuco corre contra o tempo para não perder mais uma vez espaço estratégico no mapa logístico do Nordeste. O Estado luta para atrair a instalação de um porto seco — estrutura capaz de transformar o interior em corredor de exportação e vetor de desenvolvimento econômico. A concorrência é dura. O Ceará saiu na frente, já garantiu seu primeiro porto seco em Quixeramobim (no Sertão) e se articula para conquistar mais dois.

Em Pernambuco, alguns movimentos tentam garantir essa articulação. Nesta sexta-feira (20), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participará de uma reunião na sede do Consórcio de Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco (Comagsul), em Agrestina. O encontro vai reunir representantes de 23 municípios para discutir o projeto da Transnordestina e a implantação da plataforma Multimodal/Porto Seco, considerada peça-chave para alavancar a competitividade da região.

Os portos secos são áreas alfandegadas instaladas fora da zona portuária tradicional. Funcionam como centros multimodais de transporte, armazenagem e transbordo de cargas, conectando ferrovias, rodovias e, eventualmente, portos marítimos. A expectativa é que essas estruturas acompanhem o traçado da Transnordestina, funcionando como pontos estratégicos de logística para atrair empresas e dinamizar a economia do interior do Nordeste.

Segundo o presidente do Comagsul e prefeito de São Joaquim do Monte, Marivaldo Pena, a proposta é instalar pelo menos um porto seco nas regiões do Agreste e Mata Sul. “Esse investimento reduz custos logísticos, melhora o escoamento da produção local e aumenta a competitividade dos nossos produtos nos mercados nacional e internacional. É uma estrutura que potencializa a integração econômica e o desenvolvimento regional”, afirma.

Enquanto Pernambuco ainda discute o projeto, o Ceará já iniciou a implantação de seu primeiro porto seco. Com investimento de R$ 500 milhões da empresa Value Global Group, o complexo será construído em Quixeramobim, no sertão cearense. O projeto ocupa uma área de 360 hectares e deve gerar 1,3 mil empregos. A expectativa é que entre em operação até 2026.

Segundo o CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo, o empreendimento inicialmente seria realizado em Minas Gerais, mas acabou priorizando o Ceará por conta da implantação da nova ferrovia e da estrutura já consolidada do Porto do Pecém. “O Ceará demonstrou agilidade e condições logísticas que nos fizeram mudar de rota”, explica.

O governo cearense também se movimenta para atrair mais dois empreendimentos semelhantes, aproveitando o bom momento de articulação entre o setor público e privado e o pacote de incentivos fiscais oferecido no Estado.

Espera de anos pela ferrovia

A disputa por esses complexos logísticos esbarra na defasagem da própria Transnordestina em Pernambuco. Em 2022, no fim do governo Bolsonaro, o trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape foi retirado do contrato com a concessionária Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Com a mudança, apenas os trechos que passam pelo Ceará e Piauí seguiram em obras.

A retomada só veio em 2023, com o compromisso assumido pelo governo Lula de viabilizar a obra em Pernambuco com recursos federais. Mas o Estado ainda está em fase de elaboração dos projetos básico e executivo. Somente após essa etapa será possível lançar os editais para contratar as obras. O orçamento inicial para dois trechos – Custódia a Arcoverde e Cachoeirinha a Belém de Maria – é de R$ 450 milhões.

Enquanto isso, os municípios do interior pernambucano se articulam para não perder mais uma vez a chance de entrar no mapa logístico do Nordeste. A aposta está na união entre os municípios por meio do Comagsul, na interlocução com o governo federal e no potencial produtivo das regiões do Agreste e da Mata Sul.