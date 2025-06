Pernambuco lidera Crescimento Nacional no Setor de Serviços em Abril

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O volume de serviços em Pernambuco registrou a maior variação positiva do país em abril de 2025, com um crescimento de 5,3% na comparação com o mês anterior. O resultado é um forte indicativo de recuperação, especialmente após a queda de 3% observada em março. Esse desempenho supera significativamente o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de apenas 0,1%.

Com o avanço, o setor de serviços pernambucano alcança a sétima melhor marca de sua série histórica, iniciada em janeiro de 2011. Em relação ao patamar pré-pandemia, o volume total de serviços no estado está próximo do pico atingido em agosto de 2018 (6,7%).

Cenário Nacional Impulsionado por Transportes



No País como um todo, o volume de vendas de serviços cresceu 0,5% em abril, um resultado fortemente influenciado pela atividade de transportes. Este setor foi o único a apresentar desempenho positivo no agregado nacional, registrando seu terceiro resultado positivo consecutivo, com um ganho acumulado de 2,8%.

Segundo Luiz Almeida, analista da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, "em abril, o resultado positivo do setor de serviços no Brasil se junta aos aumentos observados em fevereiro e março, acumulando alta de 1,5% nos últimos três meses. A trajetória recente do setor é impactada principalmente por uma melhora observada no setor de transportes, bem como um maior dinamismo dos serviços de tecnologia da informação e serviços técnico-profissionais". Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (13) pelo IBGE.

Destaques regionais e contribuições negativas

Regionalmente, 18 das 27 unidades da federação assinalaram expansão no volume de serviços em abril, acompanhando o ligeiro crescimento nacional de 0,2%. Além de Pernambuco, Roraima (3,7%), Amazonas (3%) e Mato Grosso (2,8%) registraram os impactos positivos mais expressivos.

Por outro lado, Rio de Janeiro (-3,2%), Bahia (-2,4%) e Goiás (-3,2%) foram os estados com as principais contribuições negativas no volume de serviços em abril.

Turismo em recuperação

O índice de atividades turísticas no Brasil apresentou crescimento de 2,6 pontos percentuais em abril, após ter recuado 1,2% em abril de 2024. Apesar de ainda estar distante do seu melhor momento pré-pandemia (11,8% em fevereiro de 2016), este é o melhor resultado mensal desde novembro de 2024 (-2,1%).

Na comparação com abril de 2024, não apenas Pernambuco (8,6%), mas outras 14 das 17 unidades da federação onde o indicador é investigado mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo. São Paulo (10,1%) e Rio de Janeiro (20,7%) lideraram o crescimento, seguidos por Bahia (15,1%), Goiás (13,5%) e Santa Catarina (7,6%). Minas Gerais (-3,2%) e Mato Grosso (-7,0%), no entanto, exerceram os principais impactos negativos do mês.

De acordo com o analista da PMS, o crescimento das atividades turísticas em abril ocorreu principalmente devido ao aumento observado no transporte aéreo e no transporte rodoviário de passageiros, impactando positivamente a receita de empresas dos ramos de transporte aéreo, hotéis e serviços de reservas.