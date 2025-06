Pernambuco debate reforma da Lei dos Planos de Saúde no 13º Fórum de Saúde Suplementar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento acontece no dia 17, com presença do deputado federal Duarte Júnior, relator da chamada PL dos Planos de Saúde que vem gerando polêmica no setor

O futuro da saúde suplementar no Brasil será o principal tema das discussões do 13º Fórum de Saúde Suplementar de Pernambuco, que acontece na próxima terça-feira (17), das 9h às 16h, no auditório da Faculdade Senac, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O evento é promovido pelo Sindicato dos Hospitais Particulares e Filantrópicos de Pernambuco (Sindhospe) em parceria com a Defensoria Pública do Estado e já se consolidou como um dos mais relevantes nas discussões sobre o setor.

O destaque da edição deste ano é a presença do deputado federal Duarte Júnior (PSB-MA), relator do Projeto de Lei 7419/2006, que propõe mudanças estruturais na legislação dos planos de saúde no País. Conhecida como “PL dos Planos de Saúde”, a proposta inclui a criação de planos “segmentados”, com cobertura restrita a procedimentos de baixa complexidade, o que tem gerado polêmica entre prestadores, operadoras, usuários e juristas.

“É preciso encarar os problemas e encontrar caminhos que sejam proveitosos para todos os lados”, afirma o presidente do Sindhospe, Dr. George Trigueiro.

Além do relator do projeto, a programação contará com nomes como a presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Carla de Figueiredo Soares; o defensor público geral do Estado, Henrique Seixas; e o coordenador jurídico da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Marcos Ottoni, entre outras autoridades e especialistas do setor.

Cobertura reduzida



A proposta de planos com cobertura limitada é vista com preocupação por especialistas, por limitar o atendimento apenas em consultas e exames simples, descaracterizando o conceito de plano de saúde. O plano segmento é considerado pelos contrários à ideia como um benefício de saúde e não um plano que garanta cobertura de risco futuro. O entendimento é que se não há risco envolvido, o pré-pagamento deixa de fazer sentido.

A atual Lei dos Planos de Saúde, em vigor desde 1998, obriga as operadoras a seguirem um rol de procedimentos definidos pela ANS, sem restrições por idade ou condição de saúde. Hoje, há 12 modalidades assistenciais, com coberturas que vão desde o atendimento ambulatorial até internações hospitalares.

Painéis e discussões



A programação do Fórum se divide entre painéis temáticos pela manhã e à tarde. O primeiro painel apresenta as perspectivas da saúde suplementar para 2025, sob diferentes visões institucionais — do Sindhospe, da Defensoria Pública e da ANS. Em seguida, o deputado Duarte Júnior conduz a palestra magna sobre as mudanças previstas no PL 7419/2006, seguida de debate com representantes da ANS e especialistas jurídicos.

À tarde, o painel "A saúde suplementar está sob ameaça?" traz discussões sobre a concentração do mercado, a verticalização do setor e a inclusão do homecare no rol de coberturas da ANS, com palestras e debates entre advogados, gestores e defensores públicos.

Inscrições



As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.sindhospe.org.br. Informações adicionais podem ser obtidas com a Agência Esfera, pelo telefone (81) 99145-4014 (falar com Rafael Souza).

13º Fórum de Saúde Suplementar de Pernambuco