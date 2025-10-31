Resumo das novelas 01.11: Kellen conta a Viviane que o pai de Júnior morreu, em Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rede Globo

(18h40) Êta Mundo Melhor!

Candinho e a população pressionam o delegado pela soltura de Policarpo. Simbá assume diante do delegado que mentiu sobre Policarpo. Lauro confirma para Estela que Anabela poderá perder sua audição. Ernesto pede demissão para Haydée. Candinho perdoa Simbá. Estela lembra de Túlio. Lúcio convida Margarida/Adamo para um jantar com o elenco da radionovela. Ernesto alerta Zulma sobre a vingança de Sandra. Jocasta propõe comprar Quinzinho de Cunegundes. Sônia ajuda Margarida a estar presente no jantar da rádio. Olga discute com Haydée por conta de Araújo. Olímpia acredita que Adamo está com Margarida. Maria Divina questiona Zé dos Porcos sobre Francine. Sandra diz a Celso que pensa em ter outra identidade. Dita aceita se casar com Candinho.

(19h45) Dona de Mim

Sofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa. Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. Leo pede para retomar o cargo de babá de Sofia, e Samuel desaprova. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.

(21h20) Três Graças

Kellen conta a Viviane que o pai de Júnior morreu. Joaquim incentiva Misael a compartilhar com mais pessoas sua desconfiança em relação aos remédios. Arminda pressiona Raul a assinar os documentos da Fundação. Gerluce revela a Viviane que Ferette e Arminda são cúmplices, e que ouviu o casal combinando de dar remédio falso da Farmácia Social para Josefa. Viviane aconselha Gerluce a conseguir provas contra Ferette e Arminda. Bagdá descobre que Albano faleceu. Júnior se surpreende ao ver Maggye no velório de seu pai. Bagdá faz questão de pagar o enterro de Albano, e manda Maggye voltar para casa. Macedo dá as coordenadas para Ramalho investigar Gerluce. Gerluce entra no ônibus sem saber que está sendo seguida por Ramalho. Gerluce deixa claro para Kátia que sua relação com Gilmar acabou, ao ser abordada pela mulher do motorista ao descer do ônibus.