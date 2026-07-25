Em bate-papo na Expert XP, Will Smith fala sobre a carreira no cinema e segredo no mundo dos negócios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ator, cantor e produtor de cinema Will Smith participou, nesta sexta-feira (24), da Expert XP, realizada em São Paulo. O norte-americano, vencedor do Oscar na categoria de Melhor Ator na cerimônia de 2022, pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs", falou durante o painel ‘Das telas à vida real’ sobre a sua transição de carreira da música, passando pela televisão e chegando ao cinema.

No bate-papo, Will Smith, que é fundador da Westbrook Inc., também abordou a respeito de sua mentalidade e dinâmica no mundo dos negócios, e como busca criar conexões para desenvolver o seu trabalho e alcançar o sucesso através do equilíbrio.

Confira alguns temas abordados no bate-papo

Contador de histórias

Uma das coisas que descobrir na minha carteira e na minha vida é que a mente humana funciona como uma máquina de contar histórias. Quando você olha algo que fizeram com você, seja de bom ou ruim, é uma experiência que você vive e sua mente conta uma historia pra você mesmo. A mente quer contar e consome histórias. Eu sempre soube que as pessoas gostam de uma boa história; então, numa reunião de negócios, eu sempre começo contando uma história, pois poder compartilhar uma boa história é a forma mais fácil para chegar ao coração.

Relacionamentos profissionais

Eu adoro interagir com as pessoas, ouvir histórias, as experiências que elas têm a contar... Basicamente, quando se trabalha, você tem de estar num lugar que você goste dele, das pessoas com quem convive. É difícil ser grande em algo, ter sucesso, se você não gosta de ao menos uma parte de fazer e estar ali. Sucesso e felicidade são coisas diferentes e eu tive de aprender, pois se não você não consegue desfrutar do processo. É preciso desfrutar a jornada, mesmo quando ela não sai bem como você esperava. Também é importante pensar na escolha quem está ao seu lado, pois escolher mal seus sócios pode arruinar tudo. Estou aqui com pessoas com quem trabalho há 30, 40 anos. Tenho amigos espetaculares e isso é uma das coisas mais importantes para mim.

Em bate-papo na Expert XP, Will Smith fala sobre a carreira no cinema e segredo no mundo dos negócios - Paulo Bareta / divulgação

Filme mais lembrado

Muitos pensam que é 'M.I.B Homens de Preto' ou 'Eu sou a Lenda', mas o filme que mais me param para falar é sem dúvida 'À Procura da Felicidade'. E é também o filme que mais me identifico, que é um pai que consegue lidar com as adversidades e realizar um sonho que ninguém acreditava nele. É um filme que fala do poder espiritual de acreditar. É uma história incrível e que é o personagem que mais me identifico.

Atravessar o medo

O medo paralisa tudo. É muito difícil chegar ao sucesso se tiver medo. É preciso aprender a conviver com o medo. Isso foi importante para mim. Quando completei 50 anos disse a mim mesmo que ia viver tudo aquilo que tinha medo. Para mim, a coisa mais importante é que a vida tenha valor. Valor para os outros. Quando eu era jovem queria ser famoso, que batessem palma e me achassem legal, mas hoje quero que elas saibam que minhas experiências sejam valiosas para elas. Essa próxima metade da minha vida será para devolver as pessoas, compartilhar com as pessoas… À' Procura da Felicidade' será o ápice que eu quero viver como pessoa daqui pra frente.