'Feliz Ano Velho', de Marcelo Rubens Paiva, ganhará adaptação em série pela Netflix

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O autor do livro 'Ainda Estou Aqui', se disse muito empolgado com o projeto, mais um "casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro"

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O livro Feliz Ano Velho, clássico de Marcelo Rubens Paiva que marcou a juventude dos 1980, ganhará uma adaptação em série pela Netflix. A novidade foi anunciada pelo streaming na manhã de quinta-feira, 24, em encontro com jornalistas na 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Em vídeo exibido durante o anúncio, Rubens Paiva se disse muito empolgado com o projeto, no que é mais um "casamento entre a literatura e o audiovisual brasileiro que leva nossas histórias das páginas às telas".

Feliz Ano Velho, publicado em 1982, é o livro de memórias de Marcelo sobre o período que antecedeu e o que se seguiu ao acidente que o deixou paraplégico aos 20 anos. O acidente ocorreu anos depois da história que ele conta em Ainda Estou Aqui, livro de 2015 que virou filme vencedor do Oscar em 2024.

A produção da série é da produtora Amaia em parceria com a O2 Filmes. De acordo com Haná Vaisman, diretora de Séries da Netflix Brasil, Rubens Paiva não estará diretamente envolvido com a adaptação, mas aprovou o projeto desenhado pelas produtoras e pelo streaming.

Esta será a segunda adaptação para as telas de Feliz Ano Velho, depois do filme de 1987 dirigido por Roberto Gervitz. Segundo a executiva da Netflix, a nova série será ambientada nos anos 1980, mas planeja traduzir a história para os tempos atuais para conversas com as novas gerações.

"Temos falado muito sobre a desconstrução masculina, algo que o Marcelo teve que fazer por uma causa externa", citou ela como exemplo. O livro aborda, entre outros temas, a exploração da sexualidade na juventude masculina e como ela se transforma após o acidente de Marcelo.

O roteiro da produção está em desenvolvimento. Ainda não há previsão de estreia e nem informações sobre o elenco.

A adaptação é mais um investimento da Netflix em adaptações literárias. Conforme Flávia Vígio, VP de Comunicação da empresa no Brasil, cerca de 20% das horas assistidas no streaming globalmente em 2025 foram de conteúdos originados por livros, cerca de 9 bilhões de horas no total.

