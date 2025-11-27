fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 28/11: Hoje pode pedir cautela e paciência, especialmente nas relações trabalho e convívio

Fique de olho na vibe amorosa, pois obstáculos podem surgir, não se preocupe, Saturno está de seu lado para blindar seu romance

Por Aisha Vitória Publicado em 27/11/2025 às 17:50
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje o dia exige calma e paciência, com obstáculos potenciais no caminho. Concentre-se em resolver um problema de cada vez.

No trabalho, sua perseverança será recompensada. No amor, deixe de lado a seriedade e divirta-se! É sempre bom manter a calma na alma.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 02, 11, 29

Touro

Hoje, lute pelos seus objetivos e esteja pronto para desafios inesperados. Um olhar cauteloso sobre finanças é essencial para evitar gastos excessivos.

Saturno favorece a vida social, prepare-se para atrair olhares e convites para sair. No amor, a conexão é forte e estável.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 54, 30, 57

Gêmeos

Atenção extra com as finanças e o amor! Saturno está aqui para te dar a perseverança necessária para enfrentar desafios.

Concentre-se, aja com calma e tudo vai ficar bem. No amor, evite pressões e deixe as coisas fluírem naturalmente. Mantenha-se positivo y sextou!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 50, 44, 60

Câncer

Inicie o dia cuidando da sua saúde e evitando excessos. Prepare-se para um dia produtivo no trabalho e não se preocupe se os planos de viagem encontrarem obstáculos iniciais.

No amor, alguns ajustes podem ser necessários, mas a sintonia com o seu par aumentará com o tempo.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 44, 23, 35

Leão

Ligue o radar, o dia pede cautela com os gastos! Evite caprichos que gerem dívidas futuras. No trabalho, concentre-se, o período da tarde promete!

Amor? Altos e baixos à vista, entretanto, seu poder de atração está em alta. Mantenha a calma e aproveite a vibração do dia.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 25, 52, 34

Virgem

Hoje pode pedir cautela e paciência, especialmente nas relações trabalho e convívio. Apesar das responsabilidades domésticas, sua disciplina e perseverança vão te ajudar.

Mas fique de olho na vibe amorosa, pois obstáculos podem surgir, não se preocupe, Saturno está de seu lado para blindar seu romance!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 22, 42, 40

Libra

O dia pode ser desafiador! As responsabilidades exigem empenho, por isso mantenha a
calma e preserve seu equilíbrio físico e emocional. Use a diplomacia para evitar
discussões. Saturno está do seu lado, trazendo foco e ordem. No amor, opte pelo diálogo
para resolver diferenças.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 09, 36, 47

Escorpião

Seja cauteloso hoje! Especialmente em relação ao seu bolso e coração. Evite pressões na paquera e impulsos financeiros.

Confie em seus instintos e na sabedoria que Saturno oferece. Ao administrar bem seus interesses, o amor pode florescer naturalmente. Mantenha-se paciente!

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 08, 44, 51

Sagitário

Respire fundo e controle os impulsos! Evite conflitos familiares e foque nos seus interesses. Prepare-se, pois Saturno promete trazer organização e maturidade à sua vida.

Na área afetiva, o dia fortalece a cumplicidade no romance e traz boas energias para quem está solteiro.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 12, 27, 54

Capricórnio

Sexta chega com preocupações, mas acalme-se, Caprica! O astral melhora e a produtividade decola. Ideias lucrativas impressionam chefes.

À noite, seja cauteloso para evitar confusões. Com Saturno direto, use sabedoria e paciência nas conversas com seu amor.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 46, 34, 25

Aquário

Foco no trabalho e confiança são suas principais ferramentas hoje! A conquista de melhorias materiais está ao seu alcance, contanto que você ignore as distrações.

E lembre-se: na paixão, se você sabe o que quer, lute pelo seu amor.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 20, 11, 34

Peixes

Hoje, manter a disciplina será sua maior arma. Comece o dia com calma para evitar erros
desnecessários.

Confie em suas habilidades para obter sucesso. À noite, use seu charme
para superar as rivalidades, até mesmo no amor.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 18, 36, 25

