Cultura | Notícia

Bairro do Recife recebe festival com oito polos, incluindo música e gastronomia

Festival Recife Mundo Mix ocorre nesta sexta (21), sábado (22) e domingo (23), com programação que combina cultura, gastronomia e economia criativa

Por Emannuel Bento Publicado em 19/11/2025 às 17:25
Marco Zero do Recife, no Bairro do Recife
Marco Zero do Recife, no Bairro do Recife - CARLOS OLIVEIRA/PCR

O Bairro do Recife será palco, pela primeira vez, do Festival Recife Mundo Mix, que ocupa a região por três dias — sexta (21), sábado (22) e domingo (23) — com uma programação que combina cultura, gastronomia, economia criativa e música.

O evento se espalha por oito polos, cada um dedicado a uma experiência específica:

  • Polo Conexões (Empreendedorismo Cultural) – Moinho Recife
  • Polo Sabores Pernambucanos (Gastronomia) – Rua do Observatório
  • Polo Cais do Sertão (Expressões Artísticas) – Cais do Sertão
  • Polo Empreenda Mais (Economia Criativa) – Rua da Guia
  • Polo Maré Cultural Feirarte (Arte e Artesanato) – Rua Domingos José Martins
  • Polo Canta Nordeste Jota Raposo (Música e Cultura) – Rua do Observatório, com palco 360°
  • Polo Brincante – Rua do Bom Jesus

Conexões

O polo instalado no Moinho Recife reúne rodas de conversa, workshops, fóruns e exibições de filmes.

Entre os debatedores, estão Dora Dimenstein (produtora cultural), Lina Fernandes (jornalista e apresentadora), Cristiano Carrilho (advogado) e Wagner Montenegro (cineasta), discutindo comunicação cultural, leis de incentivo, audiovisual, literatura e inovação social.

Gastronomia

O Sabores Pernambucanos presta homenagem a Otília Pereira, figura marcante da culinária recifense e fundadora do Buraco de Otília.

Sob curadoria do chef Everton Teixeira, o público encontra pratos preparados por casas como Bar do Amparo, Fogão do Céu Comedoria Regional e Bistrô Negralinda.

Cais do Sertão

DIVULGAÇÃO
- DIVULGAÇÃO

Esse polo recebe uma edição do projeto “Pernambuco, Tudo é Arte!”, com curadoria de Sil Karla.

São 40 artistas de múltiplas linguagens — entre eles Jeff Allan, Raoni Assis, Karina Agra, Magdala Gomes, Nathê Ferreira e Diogum — propondo diálogos entre tradição e contemporaneidade.

Empreenda Mais

Montado em parceria com o Sebrae, o polo reúne mais de 60 marcas autorais selecionadas pelo PRODARTE. O público encontra moda consciente, design independente, cerâmica contemporânea, upcycling, artesanato sustentável e brechós criativos.

Participam nomes como Timóteo, Torah Arte em Madeira, Veste&Reviste, Ramífica, LevArte, Miuse Design, Petit Poá Veruska Camelo, Nordestreet e Suburbano Café.

Maré Cultural

A Feirarte Maré Cultural mistura feira e celebração, reunindo artesãos, designers, artistas e empreendedores locais. A homenagem desta edição é dedicada à eterna Ana das Carrancas.

Música

EDSON HOLANDA/PCR
Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife - EDSON HOLANDA/PCR

A música ocupa o Polo Brincante, na Rua do Bom Jesus, e o Polo Jota Raposo, na Rua do Observatório.

Entre as atrações estão Jessier Quirino, Luizinho de Serra, Oliveira de Panelas, o projeto Farra dos Poetas, Eve Santos, a banda Versão Brasileira (com Rômulo no vocal) e o projeto De Cara com o Samba, com três horas de samba raiz.

Realização

O festival é uma realização do Instituto Asa Branca, com incentivo do Ministério da Cultura (Governo Federal) e apoio da Prefeitura do Recife — através do RECENTRO, SETUR, PRODARTE, Secretaria de Empreendedorismo e EMPETUR — além da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Sandrin, Hub Plural e outras instituições parceiras.

