Grammy Latino 2025 ocorre nesta quinta-feira com cinco pernambucanos indicados; saiba como assistir
O projeto Dominguinho, com João Gomes, está entre as apresentações da Première, que antecede a cerimônia principal; Evento terá transmissão no Brasil
* Com informações do Estadão Conteúdo
A 26ª edição do Grammy Latino ocorre nesta quinta-feira (13), na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitido ao vivo no Brasil com cobertura especial no Multishow, Canal Bis e Globoplay - plano premium.
A ocasião é dividida em duas etapas. A primeira é a Première, que ocorre no Mandalay Bay South Convention Center e será transmitida ao vivo em todas as plataformas da Academia Latina a partir das 17h (horário de Brasília).
É nessa cerimônia que a maioria das categorias é anunciada. Tiago Iorc e a porto-riquenha Kany García serão os anfitriões, e os brasileiros Marina Sena, Carol Biazin e Papatinho estão entre os artistas convidados para entregar alguns dos prêmios.
A partir das 21h, Guilherme Guedes comanda o Aquecimento Grammy Latino no Multishow, no Bis e no Globoplay, entrevistando artistas no tapete vermelho e trazendo curiosidades sobre os bastidores.
A segunda etapa é a premiação principal, que começa às 22h, com Dedé Teicher e a cantora Priscilla comentando os destaques da cerimônia de abertura.
Pernambucanos no Grammy
Artistas de Pernambuco estão entre os indicados. O destaque está na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", que reúne quatro pernambucanos entre os cinco indicados. São eles:
- Joyce Alane (Casa Coração);
- Natascha Falcão (Universo de Paixão);
- Fitti (Transespacial);
- João Gomes, com o projeto Dominguinho, gravado ao lado de Mestrinho e Jota.Pê.
Já na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja", o indicado é Léo Foguete, de Petrolina, no Sertão, com o álbum "Obrigado Deus".
Shows do Grammy Latino 2025
A noite será marcada por uma série de performances da música latina. Na Première, que antecede a cerimônia principal, o projeto Dominguinhos está entre as atrações confirmadas, com apresentação de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê.
Também sobem ao palco nomes como Akapellah, Andrés Cepeda, Jesse & Joy, Judeline Leiva, Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana e Trueno.
Já a transmissão principal, direto da MGM Grand Garden Arena, contará com Liniker representando o Brasil entre as grandes atrações da noite.
O momento também terá apresentações de artistas como Bad Bunny, que lidera as indicações deste ano com 12 indicações, CA7RIEL & Paco Amoroso, Alejandro Sanz, KAROL G, Carlos Santana, Gloria Estefan, Morat, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar, Aitana, Kacey Musgraves, entre outros nomes.
Reprise do Grammy Latino 2025
Quem perder a transmissão ao vivo poderá assistir aos melhores momentos no sábado, 15, às 22h15, no Multishow, e no domingo, 16 às 21h30, no Canal Bis.
Confira os brasileiros indicados:
Gravação do Ano
Ao teu lado - Liniker
Álbum do Ano
Caju - Liniker
Canção do Ano
Veludo marrom - Liniker
Melhor Artista Revelação
Juliane Gamboa
Sued Nunes
Melhor Álbum de Música Urbana
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Melhor Álbum Instrumental
Ida e Volta - Yamandu Costa
Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Melhor Álbum de Jazz Latino
Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC - Hamilton De Holanda
Melhor Álbum Infantil
Cenas Infantis - Palavra Cantada
Aventuras De Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
Razão Da Esperança - Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores? - Resgate
Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
Fugacidade - Janeiro
Caju - Liniker
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
Colinho - Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
Só Quero Ver - BK’ & Evinha
Demoro A Dormir - Djonga Featuring Milton Nascimento
Caju - Liniker
A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie - Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Alcione - Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
Pagode Da Mart’nália - Mart’nália
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) - Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
Sentido - 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca - Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Let’s Go Rodeo - Ana Castela
José & Durval - Chitãozinho & Xororó
Obrigado Deus - Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Casa Coração - Joyce Alane
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
Universo De Paixão - Natascha Falcão
Transespacial - Fitti
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Ouro De Tolo - Marina Sena
Transe - Zé Ibarra
Um Vento Passou (Para Paul Simon) - Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
Veludo Marrom - Liniker
