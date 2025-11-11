Fliporto completa 20 anos com edição no Parque Dona Lindu; veja atrações
Com homenagens a Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca, edição terá como principal novidade a Fliporto Arte, na Galeria Janete Costa
A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) celebra duas décadas de história com uma edição especial no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, desta sexta-feira (14) ao domingo (16).
Entre as novidades está a Fliporto Arte, novo braço dedicado às artes visuais, que ocupará a Galeria Janete Costa com uma mostra em homenagem ao centenário do artista Reynaldo Fonseca.
Com o tema "Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos", a Fliporto 2025 reunirá escritores, intelectuais e artistas em 18 mesas-painéis, debates, espetáculos e ações culturais. A programação em lista está disponível no final da matéria.
Homenagens
Os homenageados desta edição são Carlos Pena Filho (1929–1960) e Miró da Muribeca (1960–2022).
A dupla inspira o espetáculo Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca cantam o Recife, dirigido por Ronaldo Correia de Brito, que celebra a poesia e a musicalidade da capital pernambucana.
Uma homenagem especial também será dedicada a Dom Helder Câmara, o "Dom da Paz".
Destaques
Entre os destaques da programação, está o lançamento da edição especial do livro "Geral", de Carlos Pena Filho, publicada originalmente em Portugal.
Já a Fliporto Arte amplia o diálogo entre literatura e outras linguagens com exposições, palestras e experiências gastronômicas comandadas pelo chef César Santos, do restaurante Oficina do Sabor.
A programação ainda inclui o Fliporto Cordel – Imeph, que traz uma feira de literatura popular, apresentações de violeiros e uma homenagem ao poeta Chico Pedrosa; e o Espaço UBE/Fliporto, com foco na escrita feminina.
"A Fliporto chega aos 20 anos reafirmando o compromisso com a diversidade cultural, o diálogo entre os povos e o fortalecimento da língua portuguesa como espaço de criação e união. Esta edição especial é uma celebração da nossa trajetória e, ao mesmo tempo, o início de um novo ciclo com a proposta da Bienal da Lusofonia”, afirma o idealizador e coordenador-geral da Fliporto, Antônio Campos.
Bienal da Lusofonia
Durante o evento, será anunciada a criação da Bienal da Lusofonia, iniciativa que pretende articular e fortalecer eventos literários entre países de língua portuguesa, ampliando os laços culturais no universo lusófono.
Sexta-feira, 14 de novembro — Abertura Oficial
15h00 – Mesa de Abertura
Com familiares dos homenageados, autoridades e fala de Antônio Campos
Performance: Literatrupe
Exibição: Vídeo comemorativo dos 20 anos da Fliporto
Mestre de cerimônia: José Maria
17h00 – Mesa 1 | Palestra Inaugural
Tema: Raízes Ibéricas e Lusitanas em Carlos Pena Filho
Palestra: Mário Hélio Gomes
Mediação: Marcelo Abreu
18h30 – Mesa 2 | Palavras e Caminhos: Dos Prêmios à Vida Literária
Com Airton Souza, Paula Novais e Henrique Rodrigues
19h30 – Espetáculos de Abertura – Teatro Luiz Mendonça
Literatrupe
Orquestra Asa Branca
Slam das Minas
Sábado, 15 de novembro
09h30 – Mesa 3 | Miró: Poética Para Além do Corpo
Palestrante: Wellington Melo
10h40 – Mesa 4 | 420 Anos de Dom Quixote
Com apoio ao movimento pela inscrição de Dom Quixote e Sancho Pança como Patrimônio Imaterial da Humanidade
11h50 – Mesa 5 | Experiências Literárias que se Cruzam em Português
Com José Manuel Diogo e Ígor Lopes
14h00 – Mesa 6 | O Sertão e o Grande Brasil Profundo
15h10 – Mesa 7 | A Crise Climática na Literatura Contemporânea
16h20 – Mesa 8 | Jornalismo Literário e Direitos Humanos
17h30 – Mesa 9 | Poesia Nordestina – Mesa e Roda de Diálogo
Com Lenice Gomes e Maciel Melo
19h30 – Espetáculo “Carlos Pena e Miró Cantam o Recife”
Direção: Ronaldo Correia de Brito
Domingo, 16 de novembro
09h30 – Mesa 11 | Luso-Brasilidade e Identidade pela Musicalidade
10h40 – Mesa 12 | Festas Literárias e Prêmios Literários
12h00 – Mesa 13 | Literatura Infantojuvenil na Formação de Leitores
13h10 – Mesa 14 | A Modernidade na Literatura de Cordel
14h30 – Mesa 15 | Literatura na Margem: O Eixo é a Periferia
15h40 – Mesa 16 | Poesia como Ferramenta de Libertação
Com Odaílta Alves e Patrícia Naia
16h50 – Mesa 17 | O Poder Subversivo de Maria Valéria Rezende
17h00 – Mesa 18 | A Atualidade de Albert Camus
Em homenagem ao Ano da França no Brasil
18h10 – Mesa 19 | Literatura e Cinema
Com Kátia Mezel
19h30 – Encerramento – Teatro Luiz Mendonça
Roda de Poesias de Dom Hélder Câmara – "O Dom da Paz"
Performance: Literatrupe
Participação: Instituto Dom Hélder Câmara