Fliporto completa 20 anos com edição no Parque Dona Lindu; veja atrações

Com homenagens a Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca, edição terá como principal novidade a Fliporto Arte, na Galeria Janete Costa

A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) celebra duas décadas de história com uma edição especial no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, desta sexta-feira (14) ao domingo (16).

Entre as novidades está a Fliporto Arte, novo braço dedicado às artes visuais, que ocupará a Galeria Janete Costa com uma mostra em homenagem ao centenário do artista Reynaldo Fonseca.

Com o tema "Literatura, tecnologia, sustentabilidade, interfaces e diálogos", a Fliporto 2025 reunirá escritores, intelectuais e artistas em 18 mesas-painéis, debates, espetáculos e ações culturais. A programação em lista está disponível no final da matéria.

Homenagens



Miró da Muribeca - Pedro Escobar

Os homenageados desta edição são Carlos Pena Filho (1929–1960) e Miró da Muribeca (1960–2022).

A dupla inspira o espetáculo Carlos Pena Filho e Miró da Muribeca cantam o Recife, dirigido por Ronaldo Correia de Brito, que celebra a poesia e a musicalidade da capital pernambucana.

Uma homenagem especial também será dedicada a Dom Helder Câmara, o "Dom da Paz".

Destaques

Entre os destaques da programação, está o lançamento da edição especial do livro "Geral", de Carlos Pena Filho, publicada originalmente em Portugal.

Já a Fliporto Arte amplia o diálogo entre literatura e outras linguagens com exposições, palestras e experiências gastronômicas comandadas pelo chef César Santos, do restaurante Oficina do Sabor.

A programação ainda inclui o Fliporto Cordel – Imeph, que traz uma feira de literatura popular, apresentações de violeiros e uma homenagem ao poeta Chico Pedrosa; e o Espaço UBE/Fliporto, com foco na escrita feminina.

"A Fliporto chega aos 20 anos reafirmando o compromisso com a diversidade cultural, o diálogo entre os povos e o fortalecimento da língua portuguesa como espaço de criação e união. Esta edição especial é uma celebração da nossa trajetória e, ao mesmo tempo, o início de um novo ciclo com a proposta da Bienal da Lusofonia”, afirma o idealizador e coordenador-geral da Fliporto, Antônio Campos.

Bienal da Lusofonia

Durante o evento, será anunciada a criação da Bienal da Lusofonia, iniciativa que pretende articular e fortalecer eventos literários entre países de língua portuguesa, ampliando os laços culturais no universo lusófono.

Sexta-feira, 14 de novembro — Abertura Oficial

15h00 – Mesa de Abertura

Com familiares dos homenageados, autoridades e fala de Antônio Campos

Performance: Literatrupe

Exibição: Vídeo comemorativo dos 20 anos da Fliporto

Mestre de cerimônia: José Maria

17h00 – Mesa 1 | Palestra Inaugural

Tema: Raízes Ibéricas e Lusitanas em Carlos Pena Filho

Palestra: Mário Hélio Gomes

Mediação: Marcelo Abreu

18h30 – Mesa 2 | Palavras e Caminhos: Dos Prêmios à Vida Literária

Com Airton Souza, Paula Novais e Henrique Rodrigues

19h30 – Espetáculos de Abertura – Teatro Luiz Mendonça

Literatrupe

Orquestra Asa Branca

Slam das Minas

Sábado, 15 de novembro

09h30 – Mesa 3 | Miró: Poética Para Além do Corpo

Palestrante: Wellington Melo

10h40 – Mesa 4 | 420 Anos de Dom Quixote

Com apoio ao movimento pela inscrição de Dom Quixote e Sancho Pança como Patrimônio Imaterial da Humanidade

11h50 – Mesa 5 | Experiências Literárias que se Cruzam em Português

Com José Manuel Diogo e Ígor Lopes

14h00 – Mesa 6 | O Sertão e o Grande Brasil Profundo

15h10 – Mesa 7 | A Crise Climática na Literatura Contemporânea

16h20 – Mesa 8 | Jornalismo Literário e Direitos Humanos

17h30 – Mesa 9 | Poesia Nordestina – Mesa e Roda de Diálogo

Com Lenice Gomes e Maciel Melo

19h30 – Espetáculo “Carlos Pena e Miró Cantam o Recife”

Direção: Ronaldo Correia de Brito

Domingo, 16 de novembro

09h30 – Mesa 11 | Luso-Brasilidade e Identidade pela Musicalidade

10h40 – Mesa 12 | Festas Literárias e Prêmios Literários

12h00 – Mesa 13 | Literatura Infantojuvenil na Formação de Leitores

13h10 – Mesa 14 | A Modernidade na Literatura de Cordel

14h30 – Mesa 15 | Literatura na Margem: O Eixo é a Periferia

15h40 – Mesa 16 | Poesia como Ferramenta de Libertação

Com Odaílta Alves e Patrícia Naia

16h50 – Mesa 17 | O Poder Subversivo de Maria Valéria Rezende

17h00 – Mesa 18 | A Atualidade de Albert Camus

Em homenagem ao Ano da França no Brasil

18h10 – Mesa 19 | Literatura e Cinema

Com Kátia Mezel

19h30 – Encerramento – Teatro Luiz Mendonça

Roda de Poesias de Dom Hélder Câmara – "O Dom da Paz"

Performance: Literatrupe

Participação: Instituto Dom Hélder Câmara

