Cultura | Notícia

Horóscopo 11/11: Hoje é seu dia de brilhar, cheio de energia e sociabilidade

Atenção à comunicação para evitar mal-entendidos e manter a paz no romance. Mantenha a teimosia baixa, especialmente com seu amor

Por Aisha Vitória Publicado em 10/11/2025 às 14:55
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Apesar do alerta de contratempos no ambiente doméstico por causa de Júpiter retrógrado, mantenha a paciência e a calma.

No amor, espere um dia relaxado e prazeroso, seu charme esta em alta! Oportunidade de fisgar um grande amor está no ar!

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 24, 53, 42

Touro

Hoje é um dia tranquilo, perfeito para curtir a harmonia em família e avançar nos seus projetos financeiros. No trabalho, aposte naquilo que já domina.

Atenção à comunicação para evitar mal-entendidos e manter a paz no romance. Mantenha a teimosia baixa, especialmente com seu amor.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 33, 42, 32

Gêmeos

Prepare-se para brilhar no social e arrasar de coração! No trabalho, excelentes perspectivas te aguardam.

Mas quando se trata de finanças, mostre cautela com a instabilidade de Júpiter retrogrado. Mantenha seus gastos sob controle e não perca o controle de sua fortuna.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 15, 06, 31

Câncer

Hoje é dia de focar na estabilidade material e conquistar ganhos extras com ações e iniciativas! Prefira a manhã para experiências criativas e lucrativas.

No amor, permita-se uma paquera descomplicada. E lembre-se: cuide da sua saúde evitando excessos.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 34, 10, 27

Leão

Prepare-se para brilhar, leãozinho, a Lua Cheia proporciona sorte em vários setores hoje. Seus encantos estão irresistíveis e vão atrair muitos crushs.

Mas cuidado, Júpiter retrógrado pode afetar sua energia e humor. Cuide-se e não deixe obstáculos te derrubar. Mantenha a positividade!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 08, 35, 51

Virgem

Inicie o dia com vigor para ter uma terça produtiva! Concentre-se nas suas metas e evite se distrair com as redes sociais.

Atenção, discórdias podem surgir, especialmente entre amigos. No romance, promova mais diálogo e confiança com seu par.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 33, 26, 42

Libra

Seus sonhos estão prontos para decolar! Com a torcida de amigos e o carinho de uma pessoa especial, a motivação fica em alta.

Mas atenção na vida profissional: ter confiança é vital para enfrentar os desafios. Prepare-se para imprevistos e ouse, o amor está no ar!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 45, 21, 48

Escorpião

Vai brilhar na carreira hoje! Sua garra e ambição pavimentam o caminho para o sucesso, e sua performance pode chamar atenção da chefia.

Apesar das instabilidades, atraia atenção em sua vida amorosa e prepare-se para surpreender um crush desejado. Dê tudo de si!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 08, 51, 17

Sagitário

Mostre seu talento e criatividade hoje! Há chances para mudanças e oportunidades de trabalho interessantes.

Seu espírito aventureiro está em alta, então ouse e siga seus sonhos. Atenção extra com dinheiro, mas no amor, alguém especial pode aparecer.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 46, 45, 27

Capricórnio

Hoje, sua percepção fica afiada, possibilitando descobrir oportunidades lucrativas! Mantenha o foco no trabalho para garantir grandes resultados.

Porém, exerça paciência para evitar conflitos. Para o amor, Júpiter retrógrado pede diplomacia e empatia. Paquera? O clima promete ficar quente!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 23, 32, 35

Aquário

Hoje é seu dia de brilhar, cheio de energia e sociabilidade! Aproveite para se conectar, ganhar admiradores e conquistar corações.

No trabalho, fique atento para possíveis reviravoltas. Lembre-se de cuidar da saúde com carinho. No amor, prepare-se para novas possibilidades!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 09, 54, 56

Peixes

Período intenso de trabalho! Seja dedicado, pois as recompensas estão a caminho.

Sua saúde e vitalidade estão em alta, mas tenha cautela nas paqueras e nos planos de lazer, imprevistos podem acontecer. Pegue leve com o crush e evite forçar situações, ok?

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 32, 06, 31

