"O Agente Secreto" terá ingressos por R$ 12 em promoção nacional; saiba quando

Evento marca os 28 anos da rede de cinemas no Brasil; Filme de Kleber Mendonça Filho estreia oficialmente no circuito nacional em 6 de novembro

O longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, será exibido com ingressos a preço promocional no UCI Day, evento que marca os 28 anos da rede de cinemas no Brasil. No dia 10 de novembro, o público poderá assistir ao filme por R$ 12. Os ingressos estão disponíveis no site da UCI.

Escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, o filme estreia oficialmente no circuito nacional em 6 de novembro.

A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor que se muda para o Recife durante a ditadura militar e passa a perceber que está sendo vigiado. A produção recebeu prêmios de Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes de 2025.

Além de "O Agente Secreto", o UCI Day contará com sessões de "One Direction: This Is Us", "Dirty Dancing", "Blade Runner – The Final Cut" e "De Volta para o Futuro". Este último também será exibido em salas IMAX, com ingressos a R$ 15.

Durante o evento, haverá ainda um combo promocional com pipoca média e dois refrigerantes, disponível por R$ 30 (ou R$ 33 na versão caramelo).

