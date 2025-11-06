fechar
Cultura | Notícia

"O Agente Secreto" terá ingressos por R$ 12 em promoção nacional; saiba quando

Evento marca os 28 anos da rede de cinemas no Brasil; Filme de Kleber Mendonça Filho estreia oficialmente no circuito nacional em 6 de novembro

Por Emannuel Bento Publicado em 06/11/2025 às 17:16
Wagner Moura em "O Agente Secreto"
Wagner Moura em "O Agente Secreto" - Victor Jucá

Clique aqui e escute a matéria

O longa "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, será exibido com ingressos a preço promocional no UCI Day, evento que marca os 28 anos da rede de cinemas no Brasil. No dia 10 de novembro, o público poderá assistir ao filme por R$ 12. Os ingressos estão disponíveis no site da UCI.

Escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, o filme estreia oficialmente no circuito nacional em 6 de novembro.

A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor que se muda para o Recife durante a ditadura militar e passa a perceber que está sendo vigiado. A produção recebeu prêmios de Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes de 2025.

Mais filmes

Além de "O Agente Secreto", o UCI Day contará com sessões de "One Direction: This Is Us", "Dirty Dancing", "Blade Runner – The Final Cut" e "De Volta para o Futuro". Este último também será exibido em salas IMAX, com ingressos a R$ 15.

Durante o evento, haverá ainda um combo promocional com pipoca média e dois refrigerantes, disponível por R$ 30 (ou R$ 33 na versão caramelo).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Horóscopo 07/11: Hoje, seus instintos apurados vão farejar ótimas oportunidades de negócios e investimentos
Astrologia

Horóscopo 07/11: Hoje, seus instintos apurados vão farejar ótimas oportunidades de negócios e investimentos
Fechada há 100 anos, cápsula do tempo do Diario de Pernambuco será aberta nesta sexta (7)
HISTÓRIA

Fechada há 100 anos, cápsula do tempo do Diario de Pernambuco será aberta nesta sexta (7)

Compartilhe

Tags