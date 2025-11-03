fechar
Mostra Calafrios 2025 celebra o cinema de terror em Olinda com exibição de curtas, oficinas e homenagem a Adriano Portela

A programação também contempla filmes nacionais e internacionais, reafirmando o diálogo entre produções locais e a cena global do cinema fantástico

Por Zayra Pereira Publicado em 03/11/2025 às 22:09
Imagem de local onde ocorrerá a Mostra Calafrios
Imagem de local onde ocorrerá a Mostra Calafrios - Divulgação

O cinema de terror, o fantástico e a ficção científica voltam a ganhar destaque em Pernambuco com a segunda edição da Mostra Calafrios, que será realizada entre os dias 6 e 8 de novembro, a partir das 15h30, no Clube de Samba Oriente, localizado no bairro de Amaro Branco, em Olinda.

O evento, que se consolida como um espaço de celebração do audiovisual independente, conta com patrocínio e apoio da Lei Aldir Blanc Municipal.

A Mostra Calafrios reúne curtas-metragens de até 30 minutos que concorrem em diversas categorias, como Melhor Filme, Ator, Atriz e Roteiro, promovendo o reconhecimento de novas vozes e talentos do gênero. A programação também contempla filmes nacionais e internacionais, reafirmando o diálogo entre produções locais e a cena global do cinema fantástico.

Origem artística

Idealizada pelo maquiador de cinema Wilton Clau e pelo cineasta e diretor de fotografia Lula Magalhães, a Mostra nasce da longa parceria entre os dois artistas, que já colaboraram em diversos projetos cinematográficos e oficinas de formação artística voltadas a estudantes da rede pública do município de Olinda.

“A Mostra Calafrios é mais do que um evento de exibição, é uma celebração da criatividade, da técnica e do medo como expressão estética. Queremos mostrar que o terror também é uma linguagem de afeto e identidade cultural”, destaca Lula Magalhães, especialista em produções de baixo orçamento no gênero.

A edição deste ano inclui quatro oficinas gratuitas, voltadas à formação e iniciação em direção de cinema, maquiagem de efeitos, técnicas de atuação e cineclube. A proposta é incentivar o aprendizado e o engajamento de jovens interessados em ingressar no universo audiovisual.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso à produção cinematográfica e abrir portas para quem quer contar histórias, seja por meio da atuação, da maquiagem ou da câmera. É uma forma de descentralizar o fazer cinema em Pernambuco”, afirma Wilton Clau, que assina a curadoria da mostra ao lado de Magalhães.

Além da exibição dos curtas, o público poderá conferir apresentações de esquetes teatrais e atrações musicais, incluindo o show de uma banda convidada que encerrará o evento. O momento também marcará a premiação dos melhores filmes e uma homenagem especial ao cineasta pernambucano Adriano Portela, diretor do longa Recife Assombrado 2, atualmente em cartaz nos cinemas.

Com uma programação intensa e gratuita, a Mostra Calafrios reafirma o protagonismo de Pernambuco no cenário do audiovisual brasileiro e celebra o poder criativo do cinema de gênero como expressão artística e popular. Os interessados podem conferir a programação completa e obter mais informações através do Instagram @mostracalafrios_olindape ou pelo e-mail mostracalafrios@gmail.com.

SERVIÇO

Evento: Mostra Calafrios
Data: 06, 07 e 08 de novembro de 2025
Hora: A partir das 15h30
Local: Clube de Samba Oriente (Praça Israel Felix da Silva, 283, Amaro Branco, Olinda)

