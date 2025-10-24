fechar
Horóscopo 25/10: Sábado com vibes positivas pede mudanças em casa e no trabalho. Confie nos seus instintos

Para os apaixonados, diversão à vista, e solteiros, preparem-se para novos flertes! Há chances de amizades se transformarem em algo mais hoje

Por Aisha Vitória Publicado em 24/10/2025 às 15:46
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Comece o dia relaxando, até uma viagem é bem-vinda! A criatividade e o trabalho em equipe te ajudam nas tarefas.

À noite talvez prefira um isolamento. Confie na sua intuição! Na conquista, o sucesso é previsto, e o romance continua animado. Paixão à vista!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 47, 61, 34

Touro

Sábado com vibes positivas pede mudanças em casa e no trabalho. Confie nos seus instintos.

A noite promete ser animada, especialmente nas amizades graças a Mercúrio e Saturno. Fortaleça laços amorosos com a sua sensualidade e prepare-se para surpresas na paquera!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 50, 05, 59

Gêmeos

Cuidar de tarefas em parceria pode agilizar seu trabalho hoje. Seu alto astral e simpatia vão te aproximar de pessoas queridas.

A noite pede atenção à saúde. Espere por uma paixão à primeira vista! Mas atenção, assuntos rotineiros podem atrapalhar o romance.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 26, 53, 17

Câncer

Inicie o sábado resolvendo projetos pessoais e cuide da saúde. A tarde promete diversão, viagens e sorte.

Se tem um crush, boas chances estão a caminho. A vida a dois pode precisar de ajustes, mas garante final perfeito. Aproveite a vibe positiva do dia!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 57, 30, 37

Leão

Sábado de sorte, perfeito para fazer uma fezinha logo cedo! Vai ter energia para aproveitar o dia com pessoas queridas.

À noite, invista na harmonia com sua família. O amor se torna ainda mais próximo, com um astral positivo na conquista!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 06, 15, 44

Virgem

Hoje, as questões familiares serão resolvidas com facilidade e o trabalho deve fluir tranquilamente. A noite promete ser positiva para socializar e atualizar as conversas.

A paquera pode se tornar algo mais sério, mas evite ciúmes. Uma boa conversa pode resolver isso!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 59, 24, 23

Libra

Sábado, dia perfeito para novas amizades e reforçar laços com os próximos! Aproveite seu dom de comunicar no trabalho.

Para os apaixonados, diversão à vista, e solteiros, preparem-se para novos flertes! Há chances de amizades se transformarem em algo mais hoje!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 38, 34, 52

Escorpião

Hoje, foque suas energias no trabalho e nas finanças, seus esforços podem render frutos extras!

Apesar de um dia tranquilo no amor, à noite promete excelentes energias para a paquera ou romance, graças a Mercúrio e Saturno. Avance com seu charme!

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 57, 37, 10

Sagitário

Inicie o final de semana com energia para o novo! Viagens e trabalho rendem mais do que o esperado.

Sua noite pede descanso, aproveite o conforto do seu espaço. No amor, fuja da rotina e demonstre interesse, a paixão agradece!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 23, 04, 33

Capricórnio

O dia começa com alta intuição e descobertas inesperadas. Trabalhar de maneira isolada é recomendado.

À noite, o astral melhora, com amizades sendo estimuladas, tornando as reuniões divertidas e até auxiliando na vida amorosa. Mantenha-se positivo e aberto para novas conexões.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 15, 17, 06

Aquário

Hoje é o dia perfeito para cultivar amizades. Seja no trabalho ou no lazer, seu carisma vai brilhar. Boas oportunidades de negócios podem surgir à noite.

No amor, a estabilidade emocional está ao seu alcance. Na paquera, surpresas agradáveis podem surgir em amizades.

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 38, 34, 16

Peixes

Hoje, sua energia e dedicação no trabalho podem lhe render muito mais do que espera. Com Mercúrio e

Saturno em harmonia, viagens e encontros distantes são favorecidos. Prepare-se para um romance emocionante à distância ou para um clima mais leve a dois.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 14, 41, 60

