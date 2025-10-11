fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo, 12/10: Inicie a semana com ânimo total!

Aproveite sua energia vibrante para curtir, relaxar e estar com quem ama. Não deixe seu lado crítico dominar! Veja a previsão para o seu signo

Por JC Publicado em 11/10/2025 às 18:25
Horóscopo
Horóscopo - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Domingo de Lua em Câncer promete alegria no lar! A família se une para superar pequenas adversidades da manhã, preparando terreno para um noite perfeita de renovações e novas energias. A paixão se estabiliza em um programinha caseiro. Ótimo dia para relaxar! Cor: VERDE-CLARO Palpite: 25, 07, 20

Touro

Aproveite o feriado com boas conversas! Embora a manhã possa trazer pequenos contratempos, a tarde vem com muita diversão com os amigos. Prepare-se para encontros e surpresas amorosas, seja aberto para novas experiências. Romance e descontração te esperam! Cor: BRANCO Palpite: 25, 11, 43

Gêmeos

Domingo de boa sorte financeira! Ótimo dia para organizar as contas e planejar compras graças à positividade da Lua em Câncer. Cuidado com empréstimos a amigos e evite sufocar o par no romance. Paciência na paquera, tudo ao seu tempo. Cor: VERDE Palpite: 14, 32, 22

Câncer

Inicie a semana com ânimo total! Aproveite sua energia vibrante para curtir, relaxar e estar com quem ama. Não deixe seu lado crítico dominar! À noite, seu charme rouba a cena, promovendo entrosamento no amor e sucesso na paquera. Cor: BEGE Palpite: 59, 51, 50

Leão

Neste feriado, priorize seu bem-estar e desacelere. Novas experiências podem trazer aprendizagem sobre você mesmo. Ouça seus instintos! Com relação ao amor, aguarde uma vibe apaixonada e possível reconciliação com um ex. Mantenha-se aberto para novas experiências. Cor: VIOLETA Palpite: 23, 22, 41

Virgem

Aproveite o feriado para se divertir com amigos e visitar entes queridos, apesar de uma tensão matinal, a calma logo retorna. Uma aventura amorosa pode surgir inesperadamente tornando o dia mais divertido e o romance à noite promete ser maravilhoso. Aproveite o dia. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 32, 15, 14

Libra

Neste domingo, prepare-se para dar um up na sua vida social com a Lua em Câncer! Use as boas energias para ajustar hábitos e cuidar de você. No amor, o sentimento se fortalece e, solteiros, abram os olhos para alguém popular ou mais velho! Cor: AZUL Palpite: 03, 18, 27

Escorpião

Dia perfeito para nutrir sua alma com aprendizado e vivências novas! Mas vale ter cautela com excessos. O amor também promete surpresas, talvez um novo interesse distante. Quer esteja solteiro ou comprometido, a palavra-chave é renovar para manter a paixão viva. Aproveite! Cor: PRATA Palpite: 02, 27, 36

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sagitário

Neste feriado, se aventure em algo novo em casa e transforme seu espaço! É um ótimo dia para se desapegar de tudo que não agrega. Prepare-se, seu poder de sedução está em alta prometendo momentos inesquecíveis na conquista e na intimidade. Cor: AZUL-CLARO Palpite: 31, 33, 14

Capricórnio

Neste feriado, os relacionamentos estão em destaque! Com a Lua em Câncer, prepare-se para se divertir e ter o coração aquecido. Cuidado com interferência na sua vida amorosa. À noite, conte com seus amigos para dar um impulso na paquera e curta cada momento! Cor: PRETO Palpite: 14, 60, 06

Aquário

O domingo pode ser mais calmo do que prefere, mas é ótimo para resolver pendências. Considere adotar hábitos mais saudáveis! No romance, a rotina pode surgir, fazendo com que reavalie investimentos emocionais. Lembre-se, foque naquilo que te traz felicidade! Cor: ROSA Palpite: 61, 52, 25

Peixes

Domingo de sorte e descontraído para você! Use seu charme para passar momentos maravilhosos com pessoas próximas. Embora uma pequena aposta possa valer a pena, evite gastos desnecessários. O ar está carregado de romantismo, seja receptivo! Cor: PINK Palpite: 40, 23, 42

Leia também

Raphael Montes, escritor e roteirista brasileiro, fala sobre adaptação e processo de escrita na Bienal do Livro de Pernambuco
Entrevista

Raphael Montes, escritor e roteirista brasileiro, fala sobre adaptação e processo de escrita na Bienal do Livro de Pernambuco
A prosperidade mostra sua face mais generosa e alcança 5 signos
astrologia

A prosperidade mostra sua face mais generosa e alcança 5 signos

Compartilhe

Tags