Dia das Crianças: Palhaço Chocolate, frevo e parques animam roteiro no Recife

No Parque Treze de Maio, Palhaço Chocolate celebrando 50 anos de cultura, diversão e amor ao público infantil, a partir das 15h

Neste domingo (12), o Recife se enche de cores, música e brincadeiras para receber uma série de eventos culturais pensados para o Dia das Crianças. Entre shows, oficinas e cortejos, a cidade oferece programação gratuita e para todas as idades, reunindo famílias e muita alegria.

O destaque fica no Parque Treze de Maio, com Palhaço Chocolate celebrando 50 anos de cultura, diversão e amor ao público infantil. A festa ao ar livre começa às 15h e reúne música, dança, teatro e circo em três horas de shows com os grandes hits do artista.

No palco, ele dividirá espaço com personagens infantis, passistas, corpo de baile, atores e circenses, garantindo entretenimento para crianças de todas as idades. "Vamos cantar a paz, a luz, o amor e a natureza. Venha se divertir e participar desse inesquecível evento", convida o Palhaço Chocolate.

Paço do Frevo: oficina e cortejo

Paço do Frevo - Divulgação

O Paço do Frevo realiza a oficina "Frevações", das 13h às 15h, voltada para crianças de 6 a 13 anos. Mediados pela arte-educadora Camila Falcão e pelo multiartista Nando ZV, do Ateliê Boitatá, os pequenos vão criar camisetas personalizadas inspiradas na exposição “Frevo pra Vestir”.

Logo depois, a festa continua nas ruas com o “Arrastão do Frevo”, que sai às 16h do Paço rumo ao Marco Zero. O cortejo traz os Bonecos Mirins de Olinda, com 12 miniaturas de gigantes tradicionais, dançando ao som de orquestra e passistas, em um espetáculo lúdico e cheio de cores.

Manguebitinho no Teatro do Parque

Manguebitinho, com Cláudia Soul e Lulu Araújo - Eric Gomes/Divulgação

Às 16h, o espetáculo Manguebitinho leva ao Teatro do Parque os sucessos do movimento musical recifense da década de 1990.

O show gratuito terá Rodrigo Souza (guitarra), Teles Jr. (percussão), Jô Dümer (bateria) e Hugo Lins (baixo, teclado e efeitos sonoros), que também assina a direção musical. Os ingressos são distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 14h.

Festival Medieval no Instituto Ricardo Brennand

Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand - DIVULGAÇÃO

O Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, promove o VII Festival Medieval a partir das 13h, com oficinas de esgrima, apresentações de mágica com Rapha Santacruz, pintura, cama de gato e outras atividades educativas e lúdicas.

A programação encerra às 16h com o show do Mundo Bita – Festa dos Bichos, na área externa do museu, unindo arte, história e diversão para toda a família.

Parques do Recife

Crianças no Parque - LEO CALDAS/DIVULGAÇÃO

No Parque Dona Lindu, as atrações começam a partir das 12h, com o show do Tio Bruninho. O artista recebe convidados especiais como Almir Rouche, Irah Caldeira, Dany Myler, Capitão Pitomba, Raul Lopes e Helena Magalhães. A tradicional Feira do Lindu completa o dia com música e comidas típicas.

No Parque da Jaqueira, o projeto "Domingos na Jaqueira" acontece das 10h às 20h, na área próxima ao parquinho do Foguetão. Oficinas, apresentações e brincadeiras no EcoNúcleo garantem a diversão do público infantil.

Já no Parque Santana, o destaque é a apresentação do Palhaço Piripaque, marcada para as 16h. O artista promete arrancar gargalhadas da garotada e encerrar o fim de semana com muita alegria.

