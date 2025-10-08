fechar
Cultura | Notícia

Durval Lelys traz mini trio ao Recife na Festa Maluco Beleza; confira programação e ingressos

Evento no Parador vai comemorar os 40 anos da axé music, reunindo também nomes como Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge

Por Emannuel Bento Publicado em 08/10/2025 às 14:39 | Atualizado em 08/10/2025 às 14:45
Imagem de Durval Lelys
Imagem de Durval Lelys - FRED PONTES

Em comemoração aos 40 anos do axé, a Festa Maluco Beleza reunirá nomes do ritmo neste sábado (11), no Parador, no Bairro do Recife, com início às 16h.

O evento reunirá nomes da música baiana, como Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge.

O anfitrião Durval Lelys se apresentará em sua famosa chupeta elétrica (mini trio), que vem direto de Salvador.

O evento também propõe celebrar a antiga festa Maluco Beleza, que por muitos anos se tornou referência nas festividades da cidade. 

Os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital, e os organizadores recomendam a compra antecipada.

SERVIÇO
Festa Maluco Beleza, com Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge
Onde: Parador (Avenida Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife)
Quando: sábado (11), a partir das 16h
Quanto: R$ 330 (open bar premium), à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital

