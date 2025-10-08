Durval Lelys traz mini trio ao Recife na Festa Maluco Beleza; confira programação e ingressos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento no Parador vai comemorar os 40 anos da axé music, reunindo também nomes como Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge

Clique aqui e escute a matéria

Em comemoração aos 40 anos do axé, a Festa Maluco Beleza reunirá nomes do ritmo neste sábado (11), no Parador, no Bairro do Recife, com início às 16h.

O evento reunirá nomes da música baiana, como Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge.

O anfitrião Durval Lelys se apresentará em sua famosa chupeta elétrica (mini trio), que vem direto de Salvador.

O evento também propõe celebrar a antiga festa Maluco Beleza, que por muitos anos se tornou referência nas festividades da cidade.

Os ingressos estão à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital, e os organizadores recomendam a compra antecipada.

SERVIÇO

Festa Maluco Beleza, com Durval Lelys, Araketu, Olodum, Reinaldo, Sergynho e Filhos de Jorge

Onde: Parador (Avenida Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife)

Quando: sábado (11), a partir das 16h

Quanto: R$ 330 (open bar premium), à venda nas lojas Nagem e no site Bilheteria Digital

