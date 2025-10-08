fechar
Cultura | Notícia

Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com turnê que chega ao Recife

Show será realizado no Classic Hall, dentro da turnê "25 Anas", que marca o novo momento da artista e reúne diferentes fases de sua trajetória musical

Por Emannuel Bento Publicado em 08/10/2025 às 15:02
Ana Carolina
Ana Carolina - Divulgação

A cantora Ana Carolina volta a se apresentar no Recife neste sábado (11), em comemoração aos 25 anos de carreira. O show acontece no Classic Hall, em Olinda, dentro da turnê "25 Anas", que marca o novo momento da artista e reúne diferentes fases de sua trajetória musical.

A turnê, que estreou em julho no Rio de Janeiro e tem passado por várias capitais do país, é dirigida por Jorge Fajalla e conta com produção da Global Music. O espetáculo é dividido em cinco atos — A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração — e combina sucessos conhecidos com músicas do novo EP "Ainda Já", apresentadas ao vivo pela primeira vez.

Estrutura

Com projeções em LED, cenografia detalhada e uma proposta visual inspirada na linguagem do cinema, o show propõe uma imersão musical e cênica pelas muitas "Anas" que compõem a obra da cantora. A ideia nasce da união de dois versos emblemáticos de sua carreira:

"O tempo faz tudo valer a pena e nem o erro é desperdício" (O Avesso dos Ponteiros) e "Se precisar de alguma coisa / vá lá no meu armazém / tem de tudo, quase tudo tem" (Armazém). "Revisitar esses 25 anos é essencial, mas também quero olhar para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos", afirma Ana Carolina.

SERVIÇO
Ana Carolina na turnê "25 Anas", com abertura com a DJ Allana Marques
Onde: Classic Hall – Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda – PE
Onde: Sábado (11/10), a partir das 20h
Quanto: a partir de R$ 70, à venda na bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital

