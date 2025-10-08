Ana Carolina comemora 25 anos de carreira com turnê que chega ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Show será realizado no Classic Hall, dentro da turnê "25 Anas", que marca o novo momento da artista e reúne diferentes fases de sua trajetória musical

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Ana Carolina volta a se apresentar no Recife neste sábado (11), em comemoração aos 25 anos de carreira. O show acontece no Classic Hall, em Olinda, dentro da turnê "25 Anas", que marca o novo momento da artista e reúne diferentes fases de sua trajetória musical.

A turnê, que estreou em julho no Rio de Janeiro e tem passado por várias capitais do país, é dirigida por Jorge Fajalla e conta com produção da Global Music. O espetáculo é dividido em cinco atos — A História, A Paixão, A Memória, O Reencontro e A Celebração — e combina sucessos conhecidos com músicas do novo EP "Ainda Já", apresentadas ao vivo pela primeira vez.

Estrutura

Com projeções em LED, cenografia detalhada e uma proposta visual inspirada na linguagem do cinema, o show propõe uma imersão musical e cênica pelas muitas "Anas" que compõem a obra da cantora. A ideia nasce da união de dois versos emblemáticos de sua carreira:

"O tempo faz tudo valer a pena e nem o erro é desperdício" (O Avesso dos Ponteiros) e "Se precisar de alguma coisa / vá lá no meu armazém / tem de tudo, quase tudo tem" (Armazém). "Revisitar esses 25 anos é essencial, mas também quero olhar para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que quero seguir nos próximos anos", afirma Ana Carolina.

SERVIÇO

Ana Carolina na turnê "25 Anas", com abertura com a DJ Allana Marques

Onde: Classic Hall – Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda – PE

Onde: Sábado (11/10), a partir das 20h

Quanto: a partir de R$ 70, à venda na bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />